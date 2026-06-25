Antonio Scarpa u podcastu 'Spill the Tea' otkrio: 'Jasmin Mekić i ja smo se kladili hoće li Bosna ili Italija ići na Svjetsko prvenstvo'

icon-close

Glumac Antonio Scarpa, kojeg gledatelji obožavaju u ulozi simpatičnog Brice, gostujući u podcastu 'Spill the Tea' podijelio je anegdotu sa snimanja koja otkriva duh zajedništva, ali i zdravog rivalstva među kolegama, a sve je zakuhao - nogomet. Snimanje serije koja zahtijeva svakodnevni angažman i dugotrajne sate na setu glumci često začine internim šalama i okladama, a jedna takva posebno je nasmijala cijelu ekipu. Scarpa, koji je podrijetlom Talijan, otkrio je kako se kladio s kolegom Jasminom Mekićem, koji u seriji tumači lik Zdravka Šušnjare i podrijetlom je iz Bosne i Hercegovine. Predmet oklade bio je ishod kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u nogometu.

Talijanski ponos protiv bosanskog inata

"Šušnjara, Jasmin Mekić i ja smo se kladili hoće li Bosna ili Italija ići na Svjetsko prvenstvo. Dogovor je bio jednostavan - tko pobijedi, plaća pizzu svima na setu", ispričao je Scarpa kroz smijeh. Sudbina je htjela da pobjedu u tom virtualnom dvoboju odnese Mekić, koji je časno ispunio svoj dio dogovora. "On je pobijedio i platio je pizzu svima. A ja sam platio slatko", dodao je Scarpa, potvrđujući kako poraz u okladi nije teško pao, već je poslužio kao odličan povod za druženje.

icon-expand Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL

Nova runda nakon pobjede 'Zmajeva'?

Ova prijateljska oklada dobiva na aktualnosti s obzirom na nedavni uspjeh nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je pobjedom protiv Katara prošla u iduću fazu natjecanja. Zasigurno je to bio povod za novo zadirkivanje na setu i proslavu Jasminovih 'Zmajeva', a gledatelji se mogu samo nadati da će nova sezona donijeti i nove sportske okršaje koji će rezultirati gozbom za cijelu ekipu. Upravo takvi trenuci, kako ističe Scarpa, ključni su za održavanje pozitivne energije tijekom napornog tempa snimanja. "Imamo te neke male trenutke svaki dan kojima pridodamo snimanju i još nešto iz života. To su male stvari koje nas vesele", objasnio je glumac. Ta kemija i zajedništvo vidljivi su i na ekranu, što je jedan od razloga zašto su 'Divlje pčele' osvojile srca publike diljem regije.

icon-expand Jasmin Mekić i Matija Kačan, Divlje pčele FOTO: RTL