Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Antonio Scarpa u podcastu 'Spill the Tea' otkrio: 'Jasmin Mekić i ja smo se kladili hoće li Bosna ili Italija ići na Svjetsko prvenstvo'

Iza kulisa popularne serije 'Divlje pčele' atmosfera je, čini se, jednako dinamična i zabavna kao i sama radnja

RTL.hr
25.06.2026 13:00

Glumac Antonio Scarpa, kojeg gledatelji obožavaju u ulozi simpatičnog Brice, gostujući u podcastu 'Spill the Tea' podijelio je anegdotu sa snimanja koja otkriva duh zajedništva, ali i zdravog rivalstva među kolegama, a sve je zakuhao - nogomet.

Snimanje serije koja zahtijeva svakodnevni angažman i dugotrajne sate na setu glumci često začine internim šalama i okladama, a jedna takva posebno je nasmijala cijelu ekipu. Scarpa, koji je podrijetlom Talijan, otkrio je kako se kladio s kolegom Jasminom Mekićem, koji u seriji tumači lik Zdravka Šušnjare i podrijetlom je iz Bosne i Hercegovine. Predmet oklade bio je ishod kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u nogometu.

Talijanski ponos protiv bosanskog inata

"Šušnjara, Jasmin Mekić i ja smo se kladili hoće li Bosna ili Italija ići na Svjetsko prvenstvo. Dogovor je bio jednostavan - tko pobijedi, plaća pizzu svima na setu", ispričao je Scarpa kroz smijeh. Sudbina je htjela da pobjedu u tom virtualnom dvoboju odnese Mekić, koji je časno ispunio svoj dio dogovora. "On je pobijedio i platio je pizzu svima. A ja sam platio slatko", dodao je Scarpa, potvrđujući kako poraz u okladi nije teško pao, već je poslužio kao odličan povod za druženje.

Antonio Scarpa, Spill The Tea
Antonio Scarpa, Spill The Tea FOTO: RTL

Nova runda nakon pobjede 'Zmajeva'?

Ova prijateljska oklada dobiva na aktualnosti s obzirom na nedavni uspjeh nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je pobjedom protiv Katara prošla u iduću fazu natjecanja. Zasigurno je to bio povod za novo zadirkivanje na setu i proslavu Jasminovih 'Zmajeva', a gledatelji se mogu samo nadati da će nova sezona donijeti i nove sportske okršaje koji će rezultirati gozbom za cijelu ekipu.

Upravo takvi trenuci, kako ističe Scarpa, ključni su za održavanje pozitivne energije tijekom napornog tempa snimanja. "Imamo te neke male trenutke svaki dan kojima pridodamo snimanju i još nešto iz života. To su male stvari koje nas vesele", objasnio je glumac. Ta kemija i zajedništvo vidljivi su i na ekranu, što je jedan od razloga zašto su 'Divlje pčele' osvojile srca publike diljem regije.

Jasmin Mekić i Matija Kačan, Divlje pčele
Jasmin Mekić i Matija Kačan, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju drugu sezonu, anegdote poput ove otkrivaju da je obitelj 'Divljih pčela' snažna i složna i kada se kamere ugase, a pobjede i porazi, bilo na nogometnom terenu ili u scenariju, slave se zajedno.

jasmin mekić antonio scarpa divlje pčele spill the tea podcast spill the tea brico divlje pčele zdravko šušnjara divlje pčele bosna sp
Moglo bi te zanimati

Antonio Scarpa u podcastu 'Spill The Tea': 'Na audiciji za 'Divlje pčele' sam glumio Čavku, a zbog sinjskog naglaska sam skoro dobio otkaz'

Omiljeni Vladimir Posavec Tušek emotivnom objavom oprostio se od prve sezone 'Divljih pčela': 'Bilo je predivno družiti se s vama'

Sanja Vejnović za RTL.hr o ulozi u 'Divljim pčelama': 'Kao Zagrepčanki, splitski mi je bio izazov'

Hit video! Pere Eranović iz 'Divljih pčela' ne prestaje nas nasmijavati: Pogledajte kako izgleda jedno sasvim 'klasično' splitsko buđenje

Glumica Marija Borić Jerneić prisjetila se anegdote sa snimanja 'Divljih pčela': 'To ti napuni baterije za narednih deset dana'

Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' pokazao kako stvarno izgleda glumački život na ljetnoj pauzi

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub
Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni