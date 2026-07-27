Arija Rizvić blista uz Marka Vargeka: Zaljubljeni par uživa u morskoj idili prije velikog dana

Među objavljenim fotografijama posebno se ističe zajednički selfie na kojem oboje široko nasmijani poziraju pred kamerom, ali i nekoliko kadrova na kojima Arija uživa u moru, pozira u kupaćem kostimu te pokazuje djelić ljetne bezbrižnosti. U galeriji su se našle i fotografije hrane, prirode i morskih pejzaža, a objavu je glumica jednostavno opisala emotikonima vala i ribice.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Arija i Marko već godinama njeguju vezu daleko od očiju javnosti. Rijetko govore o privatnom životu, a još rjeđe zajedno objavljuju fotografije na društvenim mrežama, zbog čega je ova galerija posebno razveselila njihove obožavatelje.

Njihova ljubavna priča uskoro će dobiti novo poglavlje jer su ranije otkrili kako bi svoje vjenčanje trebali održati u rujnu.