Arija Rizvić blista uz Marka Vargeka: Zaljubljeni par uživa u morskoj idili prije velikog dana

Među objavljenim fotografijama posebno se ističe zajednički selfie na kojem oboje široko nasmijani poziraju pred kamerom, ali i nekoliko kadrova na kojima Arija uživa u moru, pozira u kupaćem kostimu te pokazuje djelić ljetne bezbrižnosti. U galeriji su se našle i fotografije hrane, prirode i morskih pejzaža, a objavu je glumica jednostavno opisala emotikonima vala i ribice.
Iako rijetko dijele detalje svoje veze, ovakve zajedničke objave uvijek raznježe njihove pratitelje.
Privatni, ali zaljubljeni
Arija i Marko već godinama njeguju vezu daleko od očiju javnosti. Rijetko govore o privatnom životu, a još rjeđe zajedno objavljuju fotografije na društvenim mrežama, zbog čega je ova galerija posebno razveselila njihove obožavatelje.
Njihova ljubavna priča uskoro će dobiti novo poglavlje jer su ranije otkrili kako bi svoje vjenčanje trebali održati u rujnu.
Publika Ariju uskoro ponovno očekuje na malim ekranima
Podsjetimo, Arija Rizvić gledateljima je poznata po ulozi Teodore u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', kao i po ulozi Kiki u seriji 'San snova'. Dok uživa u ljetnim danima sa zaručnikom, publika s nestrpljenjem iščekuje njezine nove glumačke projekte i nada se da će je uskoro ponovno gledati na malim ekranima.