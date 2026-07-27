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Divlje pčele

Arija Rizvić blista uz Marka Vargeka: Zaljubljeni par uživa u morskoj idili prije velikog dana

Glumica Arija Rizvić, koju gledatelji poznaju kao Teodoru iz serije 'Divlje pčele', podijelila je novu galeriju fotografija s ljetovanja na kojoj pozira sa svojim zaručnikom, voditeljem i novinarom Markom Vargekom

RTL.hr
27.07.2026 10:00

Među objavljenim fotografijama posebno se ističe zajednički selfie na kojem oboje široko nasmijani poziraju pred kamerom, ali i nekoliko kadrova na kojima Arija uživa u moru, pozira u kupaćem kostimu te pokazuje djelić ljetne bezbrižnosti. U galeriji su se našle i fotografije hrane, prirode i morskih pejzaža, a objavu je glumica jednostavno opisala emotikonima vala i ribice.

Iako rijetko dijele detalje svoje veze, ovakve zajedničke objave uvijek raznježe njihove pratitelje.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Privatni, ali zaljubljeni

Arija i Marko već godinama njeguju vezu daleko od očiju javnosti. Rijetko govore o privatnom životu, a još rjeđe zajedno objavljuju fotografije na društvenim mrežama, zbog čega je ova galerija posebno razveselila njihove obožavatelje.

Njihova ljubavna priča uskoro će dobiti novo poglavlje jer su ranije otkrili kako bi svoje vjenčanje trebali održati u rujnu. 

Marko Vargek i Arija Rizvić
Marko Vargek i Arija Rizvić FOTO: Instagram

Publika Ariju uskoro ponovno očekuje na malim ekranima

Podsjetimo, Arija Rizvić gledateljima je poznata po ulozi Teodore u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', kao i po ulozi Kiki u seriji 'San snova'. Dok uživa u ljetnim danima sa zaručnikom, publika s nestrpljenjem iščekuje njezine nove glumačke projekte i nada se da će je uskoro ponovno gledati na malim ekranima.

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