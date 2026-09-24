Arija Rizvić emotivno se obratila gledateljima nakon Teodorine smrti u 'Divljim pčelama': 'Hvala vam'

Nakon šokantnih događaja u seriji "Divlje pčele" i tragične smrti Teodore, lika koji je utjelovila Arija Rizvić, glumica se obratila gledateljima koji su pratili njezinu priču od samog početka

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Teodorin odlazak ostavio je snažan trag među obožavateljima serije, a mnogi su emotivno reagirali na razvoj događaja i nesretnu sudbinu. Glumica Arija Rizvić tim je povodom podijelila poruku sa svima koji su pratili njezin glumački put kroz ovu ulogu. "Draga naša, predivna publiko - hvala vam puno što ste pratili Teodoru Vukas u seriji 'Divlje pčele', zahvalila je Arija.

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Teodorina sudbina jedna je od najemotivnijih točaka dosadašnjeg tijeka serije, a njezina smrt otvorila je brojna pitanja među likovima i dodatno produbila sukobe koji se već dugo razvijaju. "Nastavite pratiti seriju i dalje, bit će puno obrata.", poručila je Arija. Nakon emitiranja epizode u kojoj je Teodora stradala, društvene mreže preplavile su reakcije gledatelja koji su izrazili tugu zbog njezina odlaska.

icon-expand icon-close icon-close Arija Rizvić FOTO: RTL