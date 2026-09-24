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Divlje pčele

Arija Rizvić emotivno se obratila gledateljima nakon Teodorine smrti u 'Divljim pčelama': 'Hvala vam'

Nakon šokantnih događaja u seriji "Divlje pčele" i tragične smrti Teodore, lika koji je utjelovila Arija Rizvić, glumica se obratila gledateljima koji su pratili njezinu priču od samog početka

RTL
24.09.2026 10:22

Teodorin odlazak ostavio je snažan trag među obožavateljima serije, a mnogi su emotivno reagirali na razvoj događaja i nesretnu sudbinu.

Glumica Arija Rizvić tim je povodom podijelila poruku sa svima koji su pratili njezin glumački put kroz ovu ulogu.

"Draga naša, predivna publiko - hvala vam puno što ste pratili Teodoru Vukas u seriji 'Divlje pčele', zahvalila je Arija.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Teodorina sudbina jedna je od najemotivnijih točaka dosadašnjeg tijeka serije, a njezina smrt otvorila je brojna pitanja među likovima i dodatno produbila sukobe koji se već dugo razvijaju.

"Nastavite pratiti seriju i dalje, bit će puno obrata.", poručila je Arija.

Nakon emitiranja epizode u kojoj je Teodora stradala, društvene mreže preplavile su reakcije gledatelja koji su izrazili tugu zbog njezina odlaska.

Arija Rizvić
Arija Rizvić FOTO: RTL

Arija Rizvić ovim se putem oprostila od svoje junakinje, ali i zahvalila svima koji su Teodoru prihvatili i zavoljeli.

Iako Teodora više nije dio svakodnevnih događaja u "Divljim pčelama", posljedice njezine smrti tek će se snažno osjetiti među ostalim likovima.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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