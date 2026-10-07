Arija Rizvić i Marko Vargek zajedno bodrili Vatrene: Glumica zasjala u upečatljivom crvenom topu

Glumica Arija Rizvić je za ovu prigodu odabrala upečatljiv crveni top, a dobro raspoloženi par nije skrivao osmijehe.
Glumicu su gledatelji donedavno pratili i u hit-seriji 'Divlje pčele', u kojoj je utjelovila Teodoru Vukas. Njezina priča u seriji završila je tragično nakon što je Teodora ubijena, čime se Rizvić oprostila od lika koji je ostavio snažan trag u radnji.
Dok je njezina televizijska priča dobila dramatičan završetak, privatno Ariju očekuje mnogo sretnije životno poglavlje. Glumica se uskoro udaje za dugogodišnjeg partnera Marka Vargeka, s kojim se zaručila, a par sada zajedno odbrojava do svog velikog dana.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.