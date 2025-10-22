Emisije
Arija Rizvić o novoj ulozi u seriji 'Divlje pčele': 'Baš sam sretna što imam priliku igrati jedan malo drugačiji lik, jednu tradicionalnu ženu'

Glumica u seriji 'Divlje pčele' Arija Rizvić za RTL.hr govorila je o svome liku Teodore Vukas te uzbudljivoj seriji koja će očarati gledatelje

RTL.hr
22.10.2025 10:00

Nakon niza uloga u kojima je utjelovila negativke, glumica Arija Rizvić okreće novu stranicu u svojoj karijeri. U novoj dramskoj seriji 'Divlje pčele' publika će je imati priliku vidjeti u potpuno drugačijem svjetlu – kao Teodoru Vukas, ženu iz 1950-ih godina. Ova transformacija za glumicu ne predstavlja samo promjenu kostima, već i duboki glumački izazov koji je s oduševljenjem prihvatila.

"Evo, baš sam sretna što imam priliku igrati jedan malo drugačiji lik, jednu tradicionalnu ženu", otkrila je glumica, ne skrivajući zadovoljstvo zbog novog projekta. "Konačno se tako nešto snima i baš mi je drago", dodala je.

Arija Rizvić, Divlje pčele
Arija Rizvić, Divlje pčele FOTO: RTL

Glumica naglašava kako je riječ o slojevitoj ulozi koja će se postupno otkrivati gledateljima. "Ona je itekako kompleksan lik koji će se poslije razvijati", najavljuje Arija, dajući naslutiti da Teodorina priča neće biti predvidljiva.

Utjeloviti ženu iz prošlog vremena predstavlja poseban izazov. Za Ariju, to je uzbudljiv proces koji uspoređuje sa slaganjem slagalice. "Baš je nekako uzbudljivo raditi neki lik iz tih nekih prošlih vremena o kojima zapravo ne znamo puno, tako da mi je to glumački izazov", objašnjava glumica. "Nekako slažem slagalicu i njenog karaktera i odnosa s partnerima, tako da je to meni baš veliki gušt."

Arija Rizvić, Divlje pčele
Arija Rizvić, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovo je njezin treći veliki projekt koji snima za RTL. "Snimanja su odlična, svi smo se sprijateljili. Meni je to već stara ekipa. Svi smo nekako uigran tim", ističe glumica.

Na pitanje kako bi u tri riječi opisala svoj novi lik, Arija nije dugo razmišljala. "Tradicionalna, hrabra, uporna", odgovorila je.

Arija je otkrila da su joj snimajući dani u srcu Dalmatinske zagore donijeli više od nove uloge. Grad Sinj i njegova okolica za nju su postali pravo otkriće. "Stvarno su nas lijepo ugostili", s osmijehom priča glumica, dodajući kako se u pauzama od snimanja uživalo u svemu što taj kraj nudi. Posebno ističe bogatu gastronomsku ponudu koja je upotpunila cjelokupni doživljaj. "Fino se jelo i pilo", poručila je. "Upoznala sam razne životinjice, što mi je bio kao prvi susret s tim farmama", priznaje glumica. U iskrenom trenutku otkrila je kako do sada nije imala priliku detaljnije istraživati hrvatska sela, što je ovo iskustvo učinilo još posebnijim. "Nisam, nažalost, išla prije po selima i obilazila ta neka mjesta, tako da mi je ovo pravo otkriće. Vratit ću se i turistički ovdje."

'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!

