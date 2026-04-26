Divlje pčele

Arija Rizvić objavila preslatke fotografije sa seta 'Divljih pčela': Pogledajte tko je sve pozirao

Dok gledatelji 'Divljih pčela' iz tjedna u tjedan prate napete odnose, sukobe i emotivne lomove likova, iza kamera vlada potpuno drugačija atmosfera

26.04.2026 20:00

Glumica Arija Rizvić na društvenim je mrežama podijelila niz fotografija sa seta, a prizori su, očekivano, daleko topliji i opušteniji od onoga što gledamo u seriji 'Divlje pčele'.

Uz kratak opis "Život na setu", pokazala je kako izgleda svakodnevica ekipe kada kamere ne snimaju dramatične scene.

Arija Rizvić i Jasmin Mekić FOTO: Instagram

Kava, smijeh i zajedništvo

Na fotografijama se vidi cijela ekipa na okupu, od spontanih selfija do grupnih fotografija koje otkrivaju koliko su se glumci povezali tijekom snimanja. Posebno se ističu trenuci druženja za stolom, smijeh između scena i ona neformalna energija koja se ne može odglumiti.

Zanimljivo je vidjeti kako likovi koji na ekranu često stoje na suprotnim stranama, u stvarnosti poziraju zagrljeni, nasmijani i potpuno opušteni. Upravo ti kontrasti dodatno privlače pažnju publike.

Ekipa 'Divljih pčela' FOTO: Instagram

Set kao druga obitelj

Fotografije sugeriraju ono što se često naslućuje, da je ekipa serije tijekom snimanja postala prava mala zajednica. Od zajedničkih pauza do spontanih trenutaka iza kulisa, jasno je da kemija među glumcima nije prisutna samo na ekranu.

Takvi trenuci često su razlog zašto serije poput 'Divljih pčela' djeluju uvjerljivo - jer odnosi koje gledamo imaju temelj i izvan samog scenarija.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

