Arija Rizvić pokazala zašto slovi za jednu od najljepših domaćih glumica: 'Žena iz snova'

Arija Rizvić pozirala je uz kristalno čisto more u elegantnom crnom kupaćem kostimu, dok su joj vjetar u kosi i prirodno okruženje dali gotovo filmsku atmosferu. Njezino izdanje oduševilo je brojne pratitelje koji nisu štedjeli komplimente na račun njezine ljepote.
Fotografije su nastale nakon, kako je sama otkrila, spontanog susreta s fotografom Stephanom Lupinom, s kojim je na jednoj od najljepših lokacija na Jadranu napravila improvizirano fotografiranje.
Komplimenti nisu prestajali stizati
Ispod objave ubrzo su se nanizali brojni komentari oduševljenih pratitelja.
Nije teško razumjeti zašto su fotografije u kratkom roku privukle toliku pažnju. Arija je i ovoga puta pokazala prirodnu eleganciju i bezvremensku ljepotu, a mnogi se slažu kako je upravo ona jedna od najljepših domaćih glumica.
Podsjetimo...
Podsjetimo, Ariju gledatelji RTL-a poznaju po ulozi Teodore Vukas u seriji 'Divlje pčele', dok je u humorističnoj seriji San snova' utjelovila nezaboravnu Kristinu "Kiki" Ćuk, bivšu manekenku i influencericu koju publika i danas pamti po duhovitim scenama. Sama je nedavno priznala kako joj i danas prolaznici znaju dobaciti: "Kiki Ćuk, legendo!"
Osim uspješne glumačke karijere, Arija uživa i u sretnom privatnom životu. Već neko vrijeme zaručena je za RTL-ovog sportskog novinara i urednika Marka Vargeka, a par je otkrio kako planira stati pred oltar na jesen, iako detalje ceremonije zasad drže za sebe.