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Divlje pčele

Arija Rizvić pokazala zašto slovi za jednu od najljepših domaćih glumica: 'Žena iz snova'

Glumica Arija Rizvić, koju gledatelji RTL-a gledaju u serijama 'San snova' i 'Divlje pčele', ponovno je oduševila pratitelje novom galerijom fotografija s ljetovanja na Cresu

RTL.hr
13.07.2026 12:00

Arija Rizvić pozirala je uz kristalno čisto more u elegantnom crnom kupaćem kostimu, dok su joj vjetar u kosi i prirodno okruženje dali gotovo filmsku atmosferu. Njezino izdanje oduševilo je brojne pratitelje koji nisu štedjeli komplimente na račun njezine ljepote.

Fotografije su nastale nakon, kako je sama otkrila, spontanog susreta s fotografom Stephanom Lupinom, s kojim je na jednoj od najljepših lokacija na Jadranu napravila improvizirano fotografiranje.

Arija Rizvić
Arija Rizvić FOTO: Stephan Lupino

Komplimenti nisu prestajali stizati

Ispod objave ubrzo su se nanizali brojni komentari oduševljenih pratitelja. 

Nije teško razumjeti zašto su fotografije u kratkom roku privukle toliku pažnju. Arija je i ovoga puta pokazala prirodnu eleganciju i bezvremensku ljepotu, a mnogi se slažu kako je upravo ona jedna od najljepših domaćih glumica.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo...

Podsjetimo, Ariju gledatelji RTL-a poznaju po ulozi Teodore Vukas u seriji 'Divlje pčele', dok je u humorističnoj seriji San snova' utjelovila nezaboravnu Kristinu "Kiki" Ćuk, bivšu manekenku i influencericu koju publika i danas pamti po duhovitim scenama. Sama je nedavno priznala kako joj i danas prolaznici znaju dobaciti: "Kiki Ćuk, legendo!"

Osim uspješne glumačke karijere, Arija uživa i u sretnom privatnom životu. Već neko vrijeme zaručena je za RTL-ovog sportskog novinara i urednika Marka Vargeka, a par je otkrio kako planira stati pred oltar na jesen, iako detalje ceremonije zasad drže za sebe.

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