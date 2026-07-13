Arija Rizvić pokazala zašto slovi za jednu od najljepših domaćih glumica: 'Žena iz snova'

Arija Rizvić pozirala je uz kristalno čisto more u elegantnom crnom kupaćem kostimu, dok su joj vjetar u kosi i prirodno okruženje dali gotovo filmsku atmosferu. Njezino izdanje oduševilo je brojne pratitelje koji nisu štedjeli komplimente na račun njezine ljepote.

Fotografije su nastale nakon, kako je sama otkrila, spontanog susreta s fotografom Stephanom Lupinom, s kojim je na jednoj od najljepših lokacija na Jadranu napravila improvizirano fotografiranje.