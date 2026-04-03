Arija Rizvić za RTL.hr otkrila planove za Uskrs, progovorila o Teodori i Hodžiću te najavila: 'Očekujte još neočekivanih situacija'

Uoči Uskrsa glumica Arija Rizvić iz 'Divljih pčela' govori o ljubavi, bijegu svog lika u nove odnose i svemu što slijedi u seriji

Dok se radnja 'Divljih pčela' sve više zapliće, a odnosi među likovima postaju sve napetiji, jedna od najemotivnijih priča je ona Teodore Vukas. Glumica Arija Rizvić otkriva kako njezin lik trenutno prolazi kroz najteže razdoblje, ali i zašto publiku tek čekaju veliki preokreti. U razgovoru se dotaknula i privatnog života, nadolazećeg vjenčanja, ali i jednostavnih stvari koje joj najviše znače, poput Uskrsa u krugu obitelji.

Gdje ćete ove godine provesti Uskrs i što vam je u tim danima najdragocjenije?

Ovaj Uskrs provest ću u Zagrebu i pokušati sto više odmoriti, vidjeti se s obitelji i prijateljima.

Spomenuli ste da ste i vi i vaš zaručnik Marko Vargek veliki gurmani. Imate li neko jelo koje uvijek vežete uz Uskrs i koje se ne preskače?

Kao i uvijek šunka pečena u kruhu i jaja.

Nakon ljeta očekuje vas vjenčanje, kako zasad izgleda taj proces i u čemu najviše uživate?

Trenutno nismo fokusirani na to, jer smo oboje u projektima, prvo želimo veliki odmor, pa ćemo se fokusiram na to kad dođe vrijeme za to.

Vaš lik Teodore u 'Divljim pčelama' prolazi kroz emotivne situacije, kako biste je opisali u ovom trenutku radnje?

Teodora jako pati. Njezin život je bio predivan dok nisu došli u Vrilo, kad se sve počelo raspadati. Ona pokušava na sve načine spasiti svoj brak, ponekad možda opsesivno, ali razumijem je, velika je to ljubav prema Jakovu, koja nažalost nije uzvraćena.

Njezin odnos s doktorom Hodžićem sve je zanimljiviji, što taj odnos zapravo donosi Teodori?

Bježi u zagrljaj doktora, što iz osvete prema Jakovu, što iz želje za promjenom i idejom da jednom ne bude više s Jakovom, ali ta ljubav je trenutno jača i u njenoj glavi neraskidiva. A što će biti poslije, vidjet ćemo.

Arija Rizvić na setu 'Divljih pčela' FOTO: RTL

Kako vam je bilo graditi tu dinamiku s kolegom Zoranom Pribičevićem?

Odlično smo surađivali i proces nam je bio jako lijep. Gušt je raditi ta dva lika u problemu i sa suprotnim željama.

Što biste za Uskrs poželjeli sebi, ali i publici koja vas vjerno prati u raznim projektima, pa tako i u 'Divljim pčelama'?

Hvala publici što nas prati i hvala na svakoj poruci, komentaru, pozdravu! Očekujte još neočekivanih i dramatičnih situacija.

icon-expand Arija Rizvić, Divlje pčele FOTO: RTL