Arija Rizvić zablistala na Sarajevo Film Festivalu u društvu poznatog holivudskog glumca

Glumica i redateljica Arija Rizvić ovih je dana boravila u Sarajevu, gdje se održava 32. Sarajevo Film Festival, a svojim je pratiteljima pokazala djelić festivalske atmosfere

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Za jedno od večernjih pojavljivanja Arija je odabrala elegantnu crnu haljinu i još jednom pokazala svoj profinjeni modni stil.

Zablistala u elegantnom izdanju

Arija je podijelila nekoliko fotografija i videa iz Sarajeva, a posebnu pažnju privuklo je njezino izdanje. Crna haljina istaknula je njezinu figuru, dok je cijeli look ostao jednostavan, elegantan i primjeren glamuroznoj atmosferi filmskog festivala. Arija je tako spojila klasičnu eleganciju s nenametljivim stilom, a svojim je pratiteljima dala mali uvid u dane provedene na jednom od najvažnijih filmskih festivala u regiji.

icon-expand Arija Rizvić FOTO: Instagram

U društvu poznatih lica

Na jednom od videa može se vidjeti i društvo u kojem se našla. Uz Ariju su se pojavila dobro poznata lica hrvatske filmske i televizijske scene, među kojima su Joško Lokas, Goran Navojec i Goran Višnjić. No, društvo je bilo i međunarodno - u kadru se može vidjeti i holivudski glumac Woody Harrelson, koji je ove godine jedan od gostiju festivala. Harrelson je u Sarajevo stigao u sklopu programa vezanog uz film Welcome to Sarajevo', u kojem je glumio uz Gorana Višnjića. Film je uvršten u ovogodišnji Open Air program festivala.

icon-expand Sarajevo Film Festival FOTO: Instagram

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