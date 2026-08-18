Arija Rizvić zablistala na Sarajevo Film Festivalu u društvu poznatog holivudskog glumca

Za jedno od večernjih pojavljivanja Arija je odabrala elegantnu crnu haljinu i još jednom pokazala svoj profinjeni modni stil.
Zablistala u elegantnom izdanju
Arija je podijelila nekoliko fotografija i videa iz Sarajeva, a posebnu pažnju privuklo je njezino izdanje. Crna haljina istaknula je njezinu figuru, dok je cijeli look ostao jednostavan, elegantan i primjeren glamuroznoj atmosferi filmskog festivala.
Arija je tako spojila klasičnu eleganciju s nenametljivim stilom, a svojim je pratiteljima dala mali uvid u dane provedene na jednom od najvažnijih filmskih festivala u regiji.
U društvu poznatih lica
Na jednom od videa može se vidjeti i društvo u kojem se našla. Uz Ariju su se pojavila dobro poznata lica hrvatske filmske i televizijske scene, među kojima su Joško Lokas, Goran Navojec i Goran Višnjić.
No, društvo je bilo i međunarodno - u kadru se može vidjeti i holivudski glumac Woody Harrelson, koji je ove godine jedan od gostiju festivala.
Harrelson je u Sarajevo stigao u sklopu programa vezanog uz film Welcome to Sarajevo', u kojem je glumio uz Gorana Višnjića. Film je uvršten u ovogodišnji Open Air program festivala.
Sarajevo ovih dana vrvi filmskim zvijezdama
Sarajevo je od 14. do 21. kolovoza domaćin 32. izdanja Sarajevo Film Festivala, koji i ove godine okuplja brojne regionalne i svjetske filmske profesionalce.
Arija je svojim objavama tako zabilježila dio festivalske atmosfere, od druženja i filmskih susreta do glamuroznih večernjih izdanja. A sudeći prema fotografijama, vrijeme u Sarajevu iskoristila je i za druženje s kolegama i uživanje u festivalskom ugođaju.