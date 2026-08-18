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Divlje pčele

Arija Rizvić zablistala na Sarajevo Film Festivalu u društvu poznatog holivudskog glumca

Glumica i redateljica Arija Rizvić ovih je dana boravila u Sarajevu, gdje se održava 32. Sarajevo Film Festival, a svojim je pratiteljima pokazala djelić festivalske atmosfere

RTL.hr
18.08.2026 21:00

Za jedno od večernjih pojavljivanja Arija je odabrala elegantnu crnu haljinu i još jednom pokazala svoj profinjeni modni stil.

Zablistala u elegantnom izdanju

Arija je podijelila nekoliko fotografija i videa iz Sarajeva, a posebnu pažnju privuklo je njezino izdanje. Crna haljina istaknula je njezinu figuru, dok je cijeli look ostao jednostavan, elegantan i primjeren glamuroznoj atmosferi filmskog festivala.

Arija je tako spojila klasičnu eleganciju s nenametljivim stilom, a svojim je pratiteljima dala mali uvid u dane provedene na jednom od najvažnijih filmskih festivala u regiji.

Arija Rizvić
Arija Rizvić FOTO: Instagram

U društvu poznatih lica

Na jednom od videa može se vidjeti i društvo u kojem se našla. Uz Ariju su se pojavila dobro poznata lica hrvatske filmske i televizijske scene, među kojima su Joško Lokas, Goran Navojec i Goran Višnjić.

No, društvo je bilo i međunarodno - u kadru se može vidjeti i holivudski glumac Woody Harrelson, koji je ove godine jedan od gostiju festivala.

Harrelson je u Sarajevo stigao u sklopu programa vezanog uz film Welcome to Sarajevo', u kojem je glumio uz Gorana Višnjića. Film je uvršten u ovogodišnji Open Air program festivala.

Sarajevo Film Festival
Sarajevo Film Festival FOTO: Instagram

Sarajevo ovih dana vrvi filmskim zvijezdama

Sarajevo je od 14. do 21. kolovoza domaćin 32. izdanja Sarajevo Film Festivala, koji i ove godine okuplja brojne regionalne i svjetske filmske profesionalce.

Arija je svojim objavama tako zabilježila dio festivalske atmosfere, od druženja i filmskih susreta do glamuroznih večernjih izdanja. A sudeći prema fotografijama, vrijeme u Sarajevu iskoristila je i za druženje s kolegama i uživanje u festivalskom ugođaju.

arija rizvić divlje pčele
Divlje pčele

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