Autentični namještaj, kameni trg i holivudska ekipa: Evo kako je RTL slagao setove za svoju najraskošniju seriju dosad!

Od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL stižu 'Divlje pčele', nova dramska serija koja će gledatelje povesti na putovanje u prošlost - kroz tradiciju Dalmatinske zagore i velike tajne male zajednice. Zamršeni obiteljski odnosi, borba za nasljeđe i istinske ljudske emocije prikovat će gledatelje za male ekrane.

Smještena u imaginarno selo Vrilo u Zagori 50-ih godina prošlog stoljeća, uz slojevitu priču, uigranu produkcijsku ekipu od 120 članova, sjajnu glumačku postavu, sastavljenu od glumačkih legendi i talentiranih mladih lica, nova će RTL-ova serija 'Divlje pčele' gledateljima donijeti pravu vizualno-scensku poslasticu. U ovoj grandioznoj dramskoj priči, posebno impresivne svakako su snimajuće vanjske lokacije u okolici Sinja i Vrlike, uz Dinaru i rijeku Cetinu, ali i impozantni, autentični setovi u Jadran Filmu, izgrađeni posebno za potrebe serije.

Na opremanju, planiranju i uređenju setova radila je iskusna ekipa s internacionalnim iskustvom i radom na velikim filmskim i televizijskim projektima, kao što su 'Succession', 'Game of Thrones', 'Canary Black' ili 'Hitman's Wife Bodyguard'. 'Divlje pčele' snimaju se paralelno na dvije etaže studija u Jadran Filmu. Izgrađeno je ukupno 15 setova koji se prostiru na oko 2000 metara kvadratnih. Sve snimaju kamere s filmskim objektivima, a studio je rasvijetljen s više od 600 rasvjetnih tijela.

Osim obiteljskih kuća Runje i Vukas, izgrađene su ulice popločene kamenom i ogromni mjesni trg, s crkvenim zvonikom i drvetom masline. Tu su i brojni obrti s pripadajućim interijerima, opremljenima do posljednjeg detalja, u kojima će se također odigrati dio scena – lokalna gostionica, brijačnica, krojačnica, mesnica, mjesna škola, trgovina, a sve to osigurat će da gledatelji u potpunosti budu teleportirani u 1950-e godine te osjete kao da su dio nekih prošlih vremena. Sav namještaj unutar objekata na setu je autentičan te se kupovao u više zemalja regije i Europe, a za potpuni retro doživljaj, tu su, primjerice, i originalna šivaća mašina, stari telefoni i fotoaparati, stara izdanja knjiga i časopisa, staro posuđe, uređaji poput glačala, gramofona,... Produkcija ovakve serije iznimno je zahtjevna jer sve, od scenografije, kostima, rekvizite, make upa i frizure, mora vjerno dočarati duh vremena", ističu iz produkcijskog tima, Poseban je izazov snimanje na lokacijama, na kojima se mora izbjeći svaki moderni zvuk ili detalj suvremenog života kako bi gledateljima pružio vjerodostojan povijesni doživljaj. Uz to, zahtijeva se savršena koordinacija svih produkcijskih sektora, kako bi se postigla visoka kvaliteta proizvoda."

Svoje zadovoljstvo fantastičnim setom ne kriju ni glumci. U ovakvom okruženju, ističu, nije im se teško transformirati u njihove intrigantne stanovnike Vrila koje će gledatelji uskoro jako dobro upoznati. Set je fantastičan, stvarno impresivan, puno, puno rada je uloženo i vidi se da se pazilo do najsitnijeg detalja. Primjerice, popločati površinu starim kamenom, zidovi, obrada, namještaj... Impresivno! Lijepo se kretati u tim prostorijama. Sve je to doprinos autentičnosti i nama u glumi, da se odmah teleportiramo u to razdoblje 50-ih", ističe Alan Blažević, koji će utjeloviti beskrupuloznog zemljoposjednika Antu Vukasa.

