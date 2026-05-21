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Divlje pčele

Baba Ljuba povezala cijelu situaciju oko Cvite i Nikole, Zora ima noćne more!

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo

RTL.hr
21.05.2026 11:30

Teodorina majka stigla je u Vrilo i zgrožena je zbog cijele situacije u braku Jakova i svoje kćeri te želi da Tea sačuva brak. Dotad, Katarina i Jakov razgovaraju o svemu što se dogodilo u prošlosti, Kata se boji da se obruč oko nje sužava i plače zbog cijele situacije. Jakov je tješi i oprašta joj zbog svega.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL
Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Domazet želi otići iz Vrila i planira prodati maslinik, no Badurina ga odgovara od ideje. Baba Ljuba povezala je svu situaciju oko Zore, Cvite i Nikole, no zaklela se na šutnju. Cvita polako prihvaća malog Petra, a Nikola zahvaljuje majci što je bila uz njega.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL
Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL
Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Manda i Sikirica lažu Mati kako bi pomogli Karmeli, Manda koristi svoj autoritet da bi riješila problem svoje prijateljice. Zora ima noćne more i ne osjeća se dobro.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL
Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL
Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele
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