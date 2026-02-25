Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Badurina hvata Domazeta na djelu! Hoće li konačno doznati istinu o svome sinu?

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
25.02.2026 14:03

Cvita se i dalje protivi Katarininu vjenčanju u seriji 'Divlje pčele' jer sluti da Domazet skriva tajne. Slomljen zbog ponižavanja, Nikola razmišlja o tome da zauvijek napusti svoj san o karijeri pisca.

Čavka i Tereza se prepuštaju strastima, a Badurina obećava Rajki da će joj pomoći pronaći izgubljenog sina.

Ivica poziva Karmelu na obiteljsku večeru želeći pokazati kako su njegove namjere prema njoj ozbiljne.

Vice primijeti da se Tereza čudno ponaša...

Badurina trazi objašnjenje
Badurina trazi objašnjenje FOTO: RTL

Badurina neočekivano čuje kako Toma spominje njegovog pokojnog sina i suoči ga s pitanjima!

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

ranko badurina toma domazet divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Preslatki trenutak sa seta! Zora iz 'Divljih pčela' pozirala s kozicom i osvojila sve

Mirjana iz serije 'Divlje pčele' je neutješna nakon što su je dvojica muškaraca koje voli slomila u istom danu

Više je interpretacija ovog čina Tome Domazeta: Evo što bi spaljena fotografija mogla značiti

Zora u 'Divljim pčelama' donijela definitivnu odluku o trudnoći!

Ekipa 'Divljih pčela' zna kako iskoristiti sunčani dan! Set su preselili na otvoreno

Sprema li joj i osvetu? Domazet potpuno odbacio Mirjanu i ostavio je u suzama

Potraga počinje! Ranko obećao Rajki da će zajedno pronaći izgubljenog sina