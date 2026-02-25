Badurina hvata Domazeta na djelu! Hoće li konačno doznati istinu o svome sinu?

Cvita se i dalje protivi Katarininu vjenčanju u seriji 'Divlje pčele' jer sluti da Domazet skriva tajne. Slomljen zbog ponižavanja, Nikola razmišlja o tome da zauvijek napusti svoj san o karijeri pisca.

Čavka i Tereza se prepuštaju strastima, a Badurina obećava Rajki da će joj pomoći pronaći izgubljenog sina.

Ivica poziva Karmelu na obiteljsku večeru želeći pokazati kako su njegove namjere prema njoj ozbiljne.

Vice primijeti da se Tereza čudno ponaša...