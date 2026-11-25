Na zajedničkoj fotografiji pozirali su Slavko Sobin kao Lazar Krneta, Sanja Vejnović kao Mirjana Vukas i Alan Blažević kao Ante Vukas, privlačeći pozornost obožavatelja serije 'Divlje pčele'.
Trojac koji ne ostavlja ravnodušnima
Ovaj glumački trojac u radnji serije utjelovljuje likove čije odluke, prošlost i sukobi izravno utječu na odnose u Vrilu. Dok Ante Vukas i Mirjana Vukas čuvaju svoje interese i obiteljske tajne, dolazak Lazara Krnete donosi dodatnu dozu neizvjesnosti i napetosti među likovima.
Zajednička fotografija u kostimima i scenografiji koja podsjeća na mračniju i ozbiljniju stranu priče odmah je potaknula reakcije gledatelja, koji pomno prate svaki sljedeći korak ovih likova.
Napetost koja ne popušta
Svaki novi zaplet u 'Divljim pčelama' pokazuje koliko su složeni odnosi, skriveni motivi i stari računi važni za dinamiku serije. Upravo likovi poput Krnete, Mirjane i Ante daju priči težinu i nepredvidivost zbog koje gledatelji s nestrpljenjem čekaju nove epizode.
Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.