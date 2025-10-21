'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!
Bili smo na pretpremijeri serije 'Divlje pčele'! 'Ova priča te vraća na to da je obitelj najbitnija'
U Sinju je ekskluzivno predstavljena nova RTL-ova serija Divlje pčele". Pred publikom je prvi put prikazana dirljiva priča o obitelji, tradiciji i ljubavi, ali i o snazi žena koje se bore za svoje mjesto u muškom svijetu. Kakve su prve reakcije na zbivanja u zamišljenom selu Vrilo i što sve donosi nova RTL-ova serija, pogledajte u prilogu
Obožavaju ga otkako se pojavio na ekranima, tepaju mu da je hrvatski Pedro Pascal, a on o svojim ulogama otkriva: 'Zgodan, a nezgodan'
Glumačka postava 'Divljih pčela' zasjala u Sinju! Pogledajte fotografije s pretpremijere nove i uzbudljive serije
