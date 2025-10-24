Emisije
Divlje pčele

Bili smo na setu nove RTL-ove serije 'Divlje pčele'! 'Ovo je jedna grandiozna priča, očekujte jako puno iznenađenja'

U Zagrebu je na setu predstavljena nova RTL-ova serija 'Divlje pčele'. Kako izgledaju set, kostimi te kakva je atmosfera među glumcima pogledajte u prilogu RTL-a Danas.

RTL.hr
24.10.2025 09:30

'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!

Divlje pčele
Divlje pčele

Velika fešta u Vrilu! RTL-ove 'Divlje pčele' službeno predstavljene jedinstvenim eventom na setu serije

Divlje pčele

Antonio Agostini za RTL.hr o novoj ulozi u seriji 'Divlje pčele': 'Privilegiran sam'

