Bili su strastveni ljubavnici, a sada se mrze? Toma pritisnuo Mirjanu i optužio za najgore

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Ne mogavši se pomiriti sa službenom verzijom događaja, Toma je odlučio uzeti pravdu u svoje ruke. U sceni nabijenoj emocijama, presreo je Mirjanu i, bez puno riječi, grubo je pritisnuo uza zid. Njegov potez bio je više od fizičkog napada; bio je to izljev očaja i bijesa čovjeka uvjerenog da zna pravu istinu. "Zašto se Kate predala?" grmio je, tražeći odgovore koje, vjeruje, samo ona zna. Nije prihvaćao njezino izbjegavanje i nevješta opravdanja. Za njega je sve bilo kristalno jasno.

icon-expand Mirjana i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Iznenadni napad i teške optužbe

Tomine optužbe nisu se zaustavile samo na prisili. On je uvjeren da je Mirjana iskoristila ono najsvetije kako bi slomila Katarinu i natjerala je na priznanje. Njegove riječi parale su zrak dok je iznosio svoju teoriju o prljavoj igri. "Jesi ti zaprijetila? Preko sestara, preko Cvite, preko djeteta?" pitao je, ciljajući u srž problema. Za njega, Mirjana nije samo manipulatorica, već osoba koja se ne libi udariti na obitelj i djecu kako bi postigla svoj cilj. Vrhunac optužbe sažeo je u rečenici koja ledi krv u žilama: "Stisla si je tamo gdje najviše boli." Mirjanina obrana bila je slaba. Njezino "Ma otkud bih ja to znala" zvučalo je šuplje u usporedbi s Tominim čvrstim uvjerenjem.

icon-expand Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Plamen koji se ne gasi

Ipak, u njihovom sukobu bilo je nečeg više od puke potrage za istinom. Nekoć ljubavnici, a sada ljuti protivnici, Toma i Mirjana pokazali su da vatra između njih još uvijek tinja, samo što je sada umjesto strasti hrani bijes i nepovjerenje. Svaki njegov stisak i svaka njezina riječ bili su prožeti sjećanjima na prošlost, čineći ovaj sukob osobnim i daleko opasnijim. Granica između mržnje i prigušene strasti bila je opasno tanka, prijeteći da će ih oboje progutati.

icon-expand Mirjana i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL