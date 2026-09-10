Biste li ga prepoznali? Davor Pavić iz 'Divljih pčela' iznenadio novim izdanjem i nasmijao pratitelje: 'Uopće ne pratim trend'

Društvenim mrežama već neko vrijeme kruži popularni trend u kojem korisnici rekreiraju svoj izgled u estetici osamdesetih godina prošlog stoljeća, a tom retro ludilu nije odolio ni Davor Pavić.

Glumac koji je u hit-seriji Divlje pčele" utjelovio upečatljivog Milana Čavku objavio je fotografiju koja je odmah privukla pažnju njegovih pratitelja. U prepoznatljivoj jakni sa živopisnim prugama, bijeloj majici, retro sunčanim naočalama i s palmama u pozadini, Davor na fotografiji izgleda kao da je upravo stigao sa seta kultnih serija poput Miami Vicea.