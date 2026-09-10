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Divlje pčele

Biste li ga prepoznali? Davor Pavić iz 'Divljih pčela' iznenadio novim izdanjem i nasmijao pratitelje: 'Uopće ne pratim trend'

Zvijezda hit-serije podijelila je fotografiju u pravom retro izdanju – sa sunčanim naočalama, šarenom jaknom i stajlingom iz doba neona i palmi

RTL.hr
10.09.2026 13:00

Društvenim mrežama već neko vrijeme kruži popularni trend u kojem korisnici rekreiraju svoj izgled u estetici osamdesetih godina prošlog stoljeća, a tom retro ludilu nije odolio ni Davor Pavić.

Glumac koji je u hit-seriji Divlje pčele" utjelovio upečatljivog Milana Čavku objavio je fotografiju koja je odmah privukla pažnju njegovih pratitelja. U prepoznatljivoj jakni sa živopisnim prugama, bijeloj majici, retro sunčanim naočalama i s palmama u pozadini, Davor na fotografiji izgleda kao da je upravo stigao sa seta kultnih serija poput Miami Vicea.

Davor Pavić
Davor Pavić FOTO: RTL

"Čavka iz osamdesetih"

Uz fotografiju je u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu kratko poručio:

"Uopće ne pratim trend"

Iako je u opisu ironično napisao kako ne prati trendove, uz objavu je stavio i oznake #80s te #trend, dajući do znanja da se samo dobro zabavlja. Objava je ubrzo prikupila brojne lajkove i simpatije obožavatelja, a jedan od komentara navijača serije ukratko je sažeo cijeli prizor: "Čavka iz osamdesetih!!".

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Opuštena strana izvan kamera

Iako ga na malim ekranima gledamo u napetim dramskim scenama i znatno ozbiljnijim izdanjima, Davor na društvenim mrežama redovito pokazuje svoju pristupačnu i duhovitu stranu. Bilo da se radi o odmoru na obali ili poigravanju s vodećim mrežnim trendovima, splitski glumac iznova pokazuje zašto je osvojio simpatije publike izvan samog seta serije.

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