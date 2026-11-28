Osim što dijele set i napete zaplete pred kamerama, veže ih i zajednička glumačka prošlost još iz studentskih dana na akademiji, a na božićnom eventu pojavili su se u dotjeranim, svečanim kombinacijama koje nisu prošle nezapaženo.
Kolege iz serije i sa studija
I dok na ekranu njihovi likovi žive u vrtlogu teških odluka, sukoba i skrivenih tajni, Ana Marija i Davor poznaju se puno dulje od same serije. Još iz mlađih dana i vremena provedenog na istoj glumačkoj akademiji gradi se njihova profesionalna i prijateljska poveznica, koja se sada nastavlja kroz zajednički rad na projektu u kojem su oboje među ključnim licima.
Ta uigranost i bliskost osjete se i kada stanu jedan uz drugoga izvan radnih zadataka – opušteni, sigurni u svoj izraz i spremni za blagdansko raspoloženje koje najavljuje kraj godine.
Blagdanske kombinacije koje sjaje
Na božićnom eventu oboje su odabrali upečatljiva izdanja koja spajaju klasiku i svečani sjaj. Davor se odlučio za elegantno plavo dvoredno odijelo u kombinaciji s tamnom košuljom i upečatljivim detaljem u džepu, dok je Ana Marija zablistala u spoju svijetle košulje i sjajne, šljokičaste duge suknje koja savršeno hvata blagdansko svjetlo.
Uz zlatne blagdanske ukrase i crvenu pozadinu događanja, njihova zajednička pojava donijela je dašak glamura i pokazala kako glumačka ekipa izgleda kada se odmakne od svakodnevnih dramskih kulisa.
Nove epizode serije 'Divlje pčele' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u, a dostupne su i 24 sata ranije na platformi Voyo!