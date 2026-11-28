Osim što dijele set i napete zaplete pred kamerama, veže ih i zajednička glumačka prošlost još iz studentskih dana na akademiji, a na božićnom eventu pojavili su se u dotjeranim, svečanim kombinacijama koje nisu prošle nezapaženo.

I dok na ekranu njihovi likovi žive u vrtlogu teških odluka, sukoba i skrivenih tajni, Ana Marija i Davor poznaju se puno dulje od same serije. Još iz mlađih dana i vremena provedenog na istoj glumačkoj akademiji gradi se njihova profesionalna i prijateljska poveznica, koja se sada nastavlja kroz zajednički rad na projektu u kojem su oboje među ključnim licima.

Ta uigranost i bliskost osjete se i kada stanu jedan uz drugoga izvan radnih zadataka – opušteni, sigurni u svoj izraz i spremni za blagdansko raspoloženje koje najavljuje kraj godine.