Katarina je je napokon prelomila i donijela odluku od koje više ne odustaje – odlazi u Zagreb kako bi vlastitim očima vidjela kako je njezina sestra Zora. Danima ju je progonio težak osjećaj da nešto nije u redu, pa je odlučila spakirati stvari i napustiti selo bez previše okolišanja.
Tijekom iskrenog razgovora priznala je kako je upravo taj neobjašnjivi nemir bio okidač za odlazak na put, naglašavajući da joj je jedini cilj uvjeriti se da je Zora na sigurnom.
"Ma samo neki loš osjećaj, pa se idem uvjerit da je dobro", otkrila je Kata, a svima koji su posumnjali u njezine namjere jasno je poručila: "Je, idem. Idem nać Zoru."
Odlazak u potpunoj diskreciji
Iako je bila čvrsta u svom naumu, Katarina nije željela da se po mjestu proširi vijest o njezinu naglom odlasku u metropolu. Znala je da bi bilo kakva buka samo izazvala dodatna pitanja i nepotrebnu paniku, pa je cijeli plan odlučila zadržati u najstrožoj tajnosti.
U povjerenju je zamolila da se njezin trag ne otkriva mještanima, dajući do znanja da joj treba mir kako bi posložila vlastite misli i riješila ono što je muči.
"Samo nemoj nikom reć di sam išla, molim te. Treba mi još vremena. Nadoći ću ja", kratko je poručila na odlasku.