Katarina je je napokon prelomila i donijela odluku od koje više ne odustaje – odlazi u Zagreb kako bi vlastitim očima vidjela kako je njezina sestra Zora. Danima ju je progonio težak osjećaj da nešto nije u redu, pa je odlučila spakirati stvari i napustiti selo bez previše okolišanja.

Tijekom iskrenog razgovora priznala je kako je upravo taj neobjašnjivi nemir bio okidač za odlazak na put, naglašavajući da joj je jedini cilj uvjeriti se da je Zora na sigurnom.

"Ma samo neki loš osjećaj, pa se idem uvjerit da je dobro", otkrila je Kata, a svima koji su posumnjali u njezine namjere jasno je poručila: "Je, idem. Idem nać Zoru."