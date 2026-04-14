Divlje pčele

'Bojiš se jer znam svašta o tebi'! Sjećate li se ovog razgovora Mirjane i Ivice? Mogao bi biti ključ velike tajne

Dok se 'Divlje pčele' sve više zapliću u obiteljske tajne, gledatelji su se vratili na jednu staru, ali iznimno napetu scenu između Mirjane i Ivice Vukas, i sada je gledaju potpuno drugačijim očima

14.04.2026 09:00

U trenutku kada se sve glasnije šuška da Tereza možda nije Antina kći u seriji 'Divlje pčele', ovaj razgovor dobiva novu težinu. Jer, kako tvrde fanovi, Ivica je možda već tada znao i prijetio Mirjani upravo tim informacijama.

"Znam svašta o tebi" - rečenica koja sada zvuči opasnije nego ikad

U žestokom sukobu punom uvreda i gorčine, Ivica nije birao riječi. No jedna njegova izjava posebno je zapela za oko gledateljima:

"Bojiš se jer znam svašta o tebi."

U tom trenutku djelovalo je kao još jedna u nizu prijetnji između dvoje ljudi opterećenih prošlošću. No danas? Sve više njih smatra da se iza te rečenice krije puno više.

Ivica, Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Prijetnja koja bi mogla srušiti Mirjanu

Ivica je otišao i korak dalje, jasno dajući do znanja da bi istina koju skriva mogla uništiti Mirjanin život:

"Znaš da kad bi samo dio toga rekao Anti, šutnuo bi te nogom iz kuće..."

U kontekstu novih teorija, da Tereza možda nije Antina, ova rečenica odjednom zvuči kao direktna prijetnja razotkrivanjem.

Ivica i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

"Pretvorit ću ti život u pakao"

Kulminacija sukoba bila je jeziva i vrlo jasna:

"Ne budeš li poštivala moju bol, pretvorit ću ti život u pakao."

Gledatelji sada tvrde da ovo nije bila prazna prijetnja, već upozorenje žene koja skriva veliku tajnu i muškarca koji tu tajnu drži u rukama.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

