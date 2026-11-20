Nakon dugog traganja, Kata pronalazi Zoru u Zagrebu, no stvarnost koju zatiče daleko je od onoga čemu se nadala. Saznanje da se Zora uplela u vezu s problematičnim Marinom i način na koji živi duboko pogađa Katu, koja je godinama vjerovala u sestrinu sreću. "Ta tvoja pisma su me držala sve ove godine. Davala nadu, ja sam mislila da si ti sritna, da ti je lipo", slomljeno joj priznaje Kata te dodaje kako je ne može tek tako ostaviti: "Kako da se ja sad vratim kad ja znam da ti ovako živiš?"
Zora joj pritom otvara dušu i priznaje koliko ju je boljelo odbacivanje u Vrilu, zbog čega je i odlučila pobjeći. "I kad su me Snježana i Fani onako osudile... gledali su me ka zadnju štracu", objašnjava Zora sestri. Iako svjesna Marinove teške prošlosti, Zora ga brani ističući da nikada nemaju novca, "al' bar znam da neko brine za mene".
Razgovor o žrtvi i ljubavi
Sestre vode težak razgovor o odricanju, ljubavi i preživljavanju. Zora uporno uvjerava Katu da se ne želi vratiti u selo te da je napokon došlo vrijeme da Kata počne misliti na sebe. "Dosta si se žrtvovala, i za mene i za Cvitu", poručuje joj Zora.
Suočena sa sestrinim odbijanjem, Kata se prisjeća vlastitih najtežih dana kako bi joj otvorila oči i zaštitila je od pogrešnih izbora. "Joj, Zore, da ti znaš pola stvari šta sam ja prošla tamo u zatvoru, pa tebi ne bi palo na pamet da se vratiš u taj hotel", govori joj potresena Kata, nakon čega joj postavlja jasan ultimatum – sutra ujutro vraća se u Vrilo i želi da Zora pođe s njom.
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