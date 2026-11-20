Nakon dugog traganja, Kata pronalazi Zoru u Zagrebu, no stvarnost koju zatiče daleko je od onoga čemu se nadala. Saznanje da se Zora uplela u vezu s problematičnim Marinom i način na koji živi duboko pogađa Katu, koja je godinama vjerovala u sestrinu sreću. "Ta tvoja pisma su me držala sve ove godine. Davala nadu, ja sam mislila da si ti sritna, da ti je lipo", slomljeno joj priznaje Kata te dodaje kako je ne može tek tako ostaviti: "Kako da se ja sad vratim kad ja znam da ti ovako živiš?"

Zora joj pritom otvara dušu i priznaje koliko ju je boljelo odbacivanje u Vrilu, zbog čega je i odlučila pobjeći. "I kad su me Snježana i Fani onako osudile... gledali su me ka zadnju štracu", objašnjava Zora sestri. Iako svjesna Marinove teške prošlosti, Zora ga brani ističući da nikada nemaju novca, "al' bar znam da neko brine za mene".