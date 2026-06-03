'Bolest nas je zbližila. Nakon završetka kemoterapije me zaprosio': Ljubavna priča Marina Klišmanića iz 'Divljih pčela' i njegove supruge ostavit će vas bez daha

Glumac Marin Klišmanić i njegova dugogodišnja partnerica Katarina vjenčali su se u Kaštel Štafiliću, a njihova je ljubavna priča prošla i kroz jednu od najtežih životnih kušnji

icon-close

Glumac Marin Klišmanić, kojeg gledatelji RTL-ove serije Divlje pčele' prate u ulozi Marka Vukasa, izrekao je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerici Katarini. Par se vjenčao 22. svibnja u Marinovu rodnom Kaštel Štafiliću, okružen obitelji, prijateljima i najbližim ljudima.

Dan koji će pamtiti cijeli život

Sretni mladoženja nije skrivao dojmove nakon velikog dana. "Ovaj dan zauvijek ću pamtiti po ljubavi, zajedništvu, emocijama i ljudima koji su ga učinili posebnim. Sve je bilo točno onako kako treba biti, na pravome mjestu i u pravo vrijeme. Da sam zamišljao savršeno vjenčanje, ne bih ga mogao zamisliti ljepšim od ovoga", rekao je Marin za Gloriju. Posebnu pažnju privukao je i prvi ples mladenaca uz bezvremenski hit Olivera Dragojevića "Ča će mi Copacabana", za koji je koreografiju osmislila njihova bliska prijateljica.

icon-expand Marin Klišmanić, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubav koja je pobijedila veliku kušnju

Iza njihove sretne priče krije se i vrlo emotivno životno poglavlje. Katarini je, kako prenosi Gloria, nakon samo pet mjeseci veze dijagnosticiran rak jajnika. U tom je trenutku, svjesna težine situacije, pokušala prekinuti s Marinom jer nije željela da prolazi kroz dodatnu bol, osobito nakon što je nedavno izgubio oca. No Marin je ostao uz nju. "Iako mu ne bih zamjerila da je otišao, ostao je uz mene, kao tiha podrška i svjetlo u tom razdoblju. Bolest nas je zapravo dodatno zbližila i nedugo nakon završetka kemoterapije otputovali smo u Švicarsku gdje me je zaprosio", rekla je Katarina za Gloriju.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Sretan završetak jednog velikog poglavlja