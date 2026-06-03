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Divlje pčele

'Bolest nas je zbližila. Nakon završetka kemoterapije me zaprosio': Ljubavna priča Marina Klišmanića iz 'Divljih pčela' i njegove supruge ostavit će vas bez daha

Glumac Marin Klišmanić i njegova dugogodišnja partnerica Katarina vjenčali su se u Kaštel Štafiliću, a njihova je ljubavna priča prošla i kroz jednu od najtežih životnih kušnji

RTL.hr
03.06.2026 15:00

Glumac Marin Klišmanić, kojeg gledatelji RTL-ove serije Divlje pčele' prate u ulozi Marka Vukasa, izrekao je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerici Katarini. Par se vjenčao 22. svibnja u Marinovu rodnom Kaštel Štafiliću, okružen obitelji, prijateljima i najbližim ljudima.

Dan koji će pamtiti cijeli život

Sretni mladoženja nije skrivao dojmove nakon velikog dana.

"Ovaj dan zauvijek ću pamtiti po ljubavi, zajedništvu, emocijama i ljudima koji su ga učinili posebnim. Sve je bilo točno onako kako treba biti, na pravome mjestu i u pravo vrijeme. Da sam zamišljao savršeno vjenčanje, ne bih ga mogao zamisliti ljepšim od ovoga", rekao je Marin za Gloriju.

Posebnu pažnju privukao je i prvi ples mladenaca uz bezvremenski hit Olivera Dragojevića "Ča će mi Copacabana", za koji je koreografiju osmislila njihova bliska prijateljica.

Marin Klišmanić, Divlje pčele
Marin Klišmanić, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubav koja je pobijedila veliku kušnju

Iza njihove sretne priče krije se i vrlo emotivno životno poglavlje. Katarini je, kako prenosi Gloria, nakon samo pet mjeseci veze dijagnosticiran rak jajnika. U tom je trenutku, svjesna težine situacije, pokušala prekinuti s Marinom jer nije željela da prolazi kroz dodatnu bol, osobito nakon što je nedavno izgubio oca.

No Marin je ostao uz nju.

"Iako mu ne bih zamjerila da je otišao, ostao je uz mene, kao tiha podrška i svjetlo u tom razdoblju. Bolest nas je zapravo dodatno zbližila i nedugo nakon završetka kemoterapije otputovali smo u Švicarsku gdje me je zaprosio", rekla je Katarina za Gloriju.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Sretan završetak jednog velikog poglavlja

Prosidba je, kako je otkrila, bila baš u Marinovu stilu - tiha, nenametljiva i emotivna.

"Imao je veliku tremu pa me zaprosio potiho i gotovo usputno, sjedeći na krevetu hotelske sobe, iako smo tih dana bili na spektakularnim lokacijama - na vrhu Alpa, okruženi snijegom i suncem. Noć prije je loše sakrio kutiju s prstenom pa sam točno znala što slijedi", ispričala je.

Dodala je i da joj je upravo zbog toga cijeli trenutak još draži.

"Sve u vezi prosidbe je toliko 'Marin' pa mi je zato draga", poručila je Katarina.

marin klišmanić divlje pčele
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