Bolne vijesti za Katu Runje: 'Ja sam trebala biti na njezinom mjestu'

Katarina Runje proglašena je krivom za ubojstvo Petra Vukasa s predumišljajem i osuđena na doživotni zatvor. Međutim, čini se kako to neće biti jedini teret koji će nositi na duši. Pri izlasku iz sudnice, nepoznati počinitelj, naručen od strane Mirjane Vukas, pogodio je Teodoru u trenutku kada je grlila Katarinu.

Nove vijesti o ranije tragičnom događaju Katarini Runje došao je uputiti Toma Domazet. Vijest koju donosi gora je od same presude. Mora joj priopćiti tragičnu istinu – da je Teodora preminula.

Katarina, vidno potresena i u stanju potpunog šoka, jedva uspijeva izustiti pitanje o tome kako se tragedija uopće odvila, govoreći da joj ništa nije jasno. Toma joj kratko, s teškim uzdahom, odgovara ono najvažnije: nesretna žena jednostavno se našla na krivom mjestu u krivo vrijeme.

Katarinu preplavljuje osjećaj duboke krivnje. Slomljenim glasom izgovara: "Ja sam ta koja je trebala biti na njezinom mjestu." Taj trenutak snažno oslikava težinu njezine pozicije – zatvorena je zbog ubojstva, a istovremeno gubi osobu do koje joj je stalo, slomljena pod teretom spoznaje da ne može ništa promijeni.

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