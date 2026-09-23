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Divlje pčele

Bolne vijesti za Katu Runje: 'Ja sam trebala biti na njezinom mjestu'

Katarina Runje suočava se s teškim posljedicama svojih djela. Iako je sud donio konačnu odluku, prava drama za osuđenu Katarinu Runje započinje. U posjet joj dolazi Toma Domazet s vijestima koje slamaju srce

RTL
23.09.2026 11:30

Katarina Runje proglašena je krivom za ubojstvo Petra Vukasa s predumišljajem i osuđena na doživotni zatvor. Međutim, čini se kako to neće biti jedini teret koji će nositi na duši. Pri izlasku iz sudnice, nepoznati počinitelj, naručen od strane Mirjane Vukas, pogodio je Teodoru u trenutku kada je grlila Katarinu.

Nedužna žrtva

Nove vijesti o ranije tragičnom događaju Katarini Runje došao je uputiti Toma Domazet. Vijest koju donosi gora je od same presude. Mora joj priopćiti tragičnu istinu – da je Teodora preminula.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina, vidno potresena i u stanju potpunog šoka, jedva uspijeva izustiti pitanje o tome kako se tragedija uopće odvila, govoreći da joj ništa nije jasno. Toma joj kratko, s teškim uzdahom, odgovara ono najvažnije: nesretna žena jednostavno se našla na krivom mjestu u krivo vrijeme.

Katarinu preplavljuje osjećaj duboke krivnje. Slomljenim glasom izgovara: "Ja sam ta koja je trebala biti na njezinom mjestu." Taj trenutak snažno oslikava težinu njezine pozicije – zatvorena je zbog ubojstva, a istovremeno gubi osobu do koje joj je stalo, slomljena pod teretom spoznaje da ne može ništa promijeni.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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