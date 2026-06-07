Braća iz 'Divljih pčela' osvajaju i izvan Vrila: Marin Klišmanić uplovio je u bračnu luku, a Ivan Barišić najavio novu veliku ulogu

Mladi glumci Marin Klišmanić i Ivan Barišić u Divljim pčelama' utjelovljuju braću Marka i Nikolu Vukasa, a njihovi likovi tijekom prve sezone prošli su kroz brojne obiteljske sukobe, ljubavne zaplete i velike odluke. No dok se u Vrilu bliži veliko finale i rasplet priča koje su gledatelji pratili kroz stotine epizoda, dvojac iz serije pažnju privlači i privatnim, odnosno profesionalnim novostima.
Na društvenim mrežama osvanula je crno-bijela fotografija Marina i Ivana, elegantno odjevenih i u potpuno filmskom izdanju. Prizor je odmah privukao pažnju obožavatelja Divljih pčela', koji su ih zavoljeli kao dio obitelji Vukas.
Marin Klišmanić proslavio veliki životni trenutak
Marin Klišmanić, kojeg publika prati kao Marka Vukasa, nedavno je uplovio u bračnu luku. Glumac se oženio svojom dugogodišnjom partnericom Katarinom Baković, a detalji njihova vjenčanja i ljubavne priče posebno su dirnuli javnost.
Njihova priča nije samo lijepa ljubavna priča, nego i dokaz velike podrške i povezanosti. Nakon svega što su prošli, vjenčanje je za njih bilo slavlje ljubavi, zajedništva i novog životnog poglavlja.
Ivan Barišić nastavlja graditi televizijski put
Ivan Barišić, koji u seriji igra Nikolu Vukasa, također ima razloga za nove profesionalne korake. Nakon uloge u Divljim pčelama', kojom je privukao pažnju gledatelja, najavio je i novu veliku ulogu u novoj seriji.
Publika ga je u Divljim pčelama' upoznala kao Nikolu, šarmantnog, ali emotivno kompliciranog Vukasa, čiji su potezi često izazivali burne reakcije. Upravo zato mnogi s interesom prate što ga čeka nakon ove uloge.
Nova glumačka generacija koju publika prati
Marin i Ivan dio su mlađe glumačke postave koja je prvoj sezoni Divljih pčela' dala posebnu energiju. Njihovi likovi nisu bili samo dio obiteljske priče Vukasovih, nego i važan dio ljubavnih, emotivnih i moralnih dilema koje su obilježile sezonu.
Dok se gledatelji pripremaju za finale prve sezone, fotografije poput ove podsjećaju koliko su se glumci povezali s publikom i izvan svojih uloga. A sudeći po novim životnim i profesionalnim poglavljima, o Marinu Klišmaniću i Ivanu Barišiću tek će se još pričati.