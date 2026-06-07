Braća iz 'Divljih pčela' osvajaju i izvan Vrila: Marin Klišmanić uplovio je u bračnu luku, a Ivan Barišić najavio novu veliku ulogu

Marin Klišmanić i Ivan Barišić, koje gledatelji u 'Divljim pčelama' prate kao braću Marka i Nikolu Vukasa, sve više privlače pažnju i izvan serije. Jedan je nedavno izrekao sudbonosno 'da', a drugi se priprema za novu televizijsku ulogu

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Mladi glumci Marin Klišmanić i Ivan Barišić u Divljim pčelama' utjelovljuju braću Marka i Nikolu Vukasa, a njihovi likovi tijekom prve sezone prošli su kroz brojne obiteljske sukobe, ljubavne zaplete i velike odluke. No dok se u Vrilu bliži veliko finale i rasplet priča koje su gledatelji pratili kroz stotine epizoda, dvojac iz serije pažnju privlači i privatnim, odnosno profesionalnim novostima. Na društvenim mrežama osvanula je crno-bijela fotografija Marina i Ivana, elegantno odjevenih i u potpuno filmskom izdanju. Prizor je odmah privukao pažnju obožavatelja Divljih pčela', koji su ih zavoljeli kao dio obitelji Vukas.

icon-expand Tereza, Marko, Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Marin Klišmanić proslavio veliki životni trenutak

Marin Klišmanić, kojeg publika prati kao Marka Vukasa, nedavno je uplovio u bračnu luku. Glumac se oženio svojom dugogodišnjom partnericom Katarinom Baković, a detalji njihova vjenčanja i ljubavne priče posebno su dirnuli javnost. Njihova priča nije samo lijepa ljubavna priča, nego i dokaz velike podrške i povezanosti. Nakon svega što su prošli, vjenčanje je za njih bilo slavlje ljubavi, zajedništva i novog životnog poglavlja.

icon-expand Marin Klišmanić i Ivan Barišić FOTO: Instagram

Ivan Barišić nastavlja graditi televizijski put

Ivan Barišić, koji u seriji igra Nikolu Vukasa, također ima razloga za nove profesionalne korake. Nakon uloge u Divljim pčelama', kojom je privukao pažnju gledatelja, najavio je i novu veliku ulogu u novoj seriji. Publika ga je u Divljim pčelama' upoznala kao Nikolu, šarmantnog, ali emotivno kompliciranog Vukasa, čiji su potezi često izazivali burne reakcije. Upravo zato mnogi s interesom prate što ga čeka nakon ove uloge.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Nova glumačka generacija koju publika prati