Novopečeni supružnici jednostavno sjaje, a po njihovim osmijesima i opuštenosti jasno je kako uživaju u svakom trenutku zajedničkog života te izgledaju sretnije i ispunjenije no ikad.

Da im bračne vode iznimno gode, Ante Gelo ponovno je potvrdio na društvenim mrežama podijelivši toplu, obiteljsku fotografiju s utakmice Cibone. Nasmijani od uha do uha i u opuštenom, svakodnevnom izdanju, par je s tribina pratio košarkaški susret, pokazujući kako najviše uživaju upravo u jednostavnim, zajedničkim trenutcima izvan svjetala reflektora.

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Osim u privatnom životu, Jelena i Ante savršeno se nadopunjuju i na poslovnom planu, što najbolje dokazuje njihov angažman u popularnoj seriji 'Divlje pčele' . Dok gledatelji s velikim zanimanjem prate Jelenu u sjajnoj ulozi Rajke, upravo je Ante Gelo taj koji potpisuje glazbu za ovu uspješnicu, čime su još jednom spojili svoje umjetničke senzibilitete u iznimno uspješnu kreativnu suradnju.

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Podsjetimo, nakon što su svoju vezu dugo i uspješno čuvali daleko od medija, Jelena Perčin i Ante Gelo u tajnosti su izrekli sudbonosno 'da' u Italiji. Od tog romantičnog trenutka više ne skrivaju koliko su sretni, a prizori poput ovih s tribina najbolje svjedoče o harmoniji u kojoj trenutačno žive.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.