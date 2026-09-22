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Divlje pčele

Brico pozvao gledatelje u novu sezonu 'Divljih pčela': 'Jeste li spremni? Mi jedva čekamo'

Vrilo ponovno otvara svoja vrata, a među prvima koji su gledateljima poslali pozdrav sa seta je i Antonio Scarpa, poznat kao brico iz 'Divljih pčela'. Glumac je podijelio fotografije sa snimanja te poručio publici da je ekipa spremna za nove epizode

RTL.hr
22.09.2026 11:30

Omiljena ekipa iz 'Divljih pčela' ponovno je spremna za povratak na male ekrane, a glumac Antonio Scarpa zagolicao je maštu gledatelja fotografijama sa seta popularne RTL-ove serije. Na svom Instagram profilu podijelio je nekoliko kadrova iz svijeta Vrila te poručio publici da ih očekuju u novim epizodama.

"Jeste li spremni? Mi jesmo, čekamo vas u Vrilu, od ponedjeljka do petka u 20:15", napisao je Scarpa uz objavu kojom je najavio nastavak serije.

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Fotografije sa seta brzo su privukle pažnju obožavatelja koji s nestrpljenjem čekaju nove priče omiljenih likova. 'Divlje pčele' vraćaju gledatelje u Vrilo, gdje ih očekuju novi zapleti, obiteljske tajne i brojne emotivne situacije. Nova sezona donosi nastavak priča likova koje je publika zavoljela, ali i nove izazove koji će promijeniti njihove živote.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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