Brico pozvao gledatelje u novu sezonu 'Divljih pčela': 'Jeste li spremni? Mi jedva čekamo'

Omiljena ekipa iz 'Divljih pčela' ponovno je spremna za povratak na male ekrane, a glumac Antonio Scarpa zagolicao je maštu gledatelja fotografijama sa seta popularne RTL-ove serije. Na svom Instagram profilu podijelio je nekoliko kadrova iz svijeta Vrila te poručio publici da ih očekuju u novim epizodama.
"Jeste li spremni? Mi jesmo, čekamo vas u Vrilu, od ponedjeljka do petka u 20:15", napisao je Scarpa uz objavu kojom je najavio nastavak serije.
Fotografije sa seta brzo su privukle pažnju obožavatelja koji s nestrpljenjem čekaju nove priče omiljenih likova. 'Divlje pčele' vraćaju gledatelje u Vrilo, gdje ih očekuju novi zapleti, obiteljske tajne i brojne emotivne situacije. Nova sezona donosi nastavak priča likova koje je publika zavoljela, ali i nove izazove koji će promijeniti njihove živote.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.