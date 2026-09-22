Brico pozvao gledatelje u novu sezonu 'Divljih pčela': 'Jeste li spremni? Mi jedva čekamo'

Omiljena ekipa iz 'Divljih pčela' ponovno je spremna za povratak na male ekrane, a glumac Antonio Scarpa zagolicao je maštu gledatelja fotografijama sa seta popularne RTL-ove serije. Na svom Instagram profilu podijelio je nekoliko kadrova iz svijeta Vrila te poručio publici da ih očekuju u novim epizodama.

"Jeste li spremni? Mi jesmo, čekamo vas u Vrilu, od ponedjeljka do petka u 20:15", napisao je Scarpa uz objavu kojom je najavio nastavak serije.