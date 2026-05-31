Briljantni glumac Domagoj Janković za RTL.hr o 'Divljim pčelama': 'Prije su me gospođe na placu kudile, a sad dobijem zagrljaj jer sam najpošteniji čovjek u Vrilu!'

Talentirani dramski umjetnik otvoreno govori o transformaciji u smirenog Stipana Šabića, atmosferi iza kamera, specifičnom dijalektu koji je morao svladati te planovima za radno ljeto koje ga očekuje nakon završetka snimanja hit serije

Jedno od najvećih osvježenja na malim ekranima ove sezone svakako je uloga Stipana Šabića u seriji 'Divlje pčele'. Lik koji plijeni pozornost svojom moralnošću, smirenošću i unutarnjom borbom utjelovio je glumac Domagoj Janković. Za RTL.hr, Domagoj je pretresao sve detalje o svom liku, odnosu s kolegama izvan seta, ali i odgovorio na neka osobna pitanja koja zanimaju vjernu publiku.

U 'Divljim pčelama' igrate Stipana - čovjeka koji je potpuna suprotnost tome: smiren, moralan i suzdržan. Kako vam je bilo ući u kožu lika koji većinu svojih emocija proživljava u tišini?

UŽivam igrati Stipana, pogotovo nakon nekoliko uloga negativaca u serijama, napokon igram nekog tko je dobar i pošten. To znatno olakšava i svakodnevni život poput kupovine namirnica na placu , dok su me prije gospođe na placu kudile "kako mogu biti takav" sad je situacija potpuno drugačija dobijem i koji zagrljaj i osmijeh jer sam "najpošteniji čovjek u Vrilu."

Stipan predugo šuti o obiteljskim tajnama. Je li on zbog te šutnje zapravo postao suučesnik u lažima?

Nakon sto je Andrija umro, Stipan je jedini koji daje bezrezervnu podršku sestrama Runje, osjeca se kao da je dio obitelji i na neki nacin odgovoran za njih, mislim da suučesnik svakako jesam, ali samo zato da bi ih zaštitio i pomogao im.

Iza vas je više od 50 uloga u kazalištu. Što vam iz kazališne intime najviše nedostaje na brzom TV setu?

Tempo i način rada drugačiji su u kazalištu i na TV-u, mislim da je to upravo čar glumačkog posla i zapravo uživam u toj raznolikosti da mogu istovremeno i raditi u kazalištu, TV-u, sinkronizirati crtiće, čitati poeziju, voditi razne programe ili snimati reklamu.

Ima li neka zanimljivost ili crtica iz pozadine stvaranja serije koju publika nikad ne vidi na ekranu, a voljeli biste je podijeliti s nama?

Iako u seriji nisam bas ljubitelj Vukasovih, kada se kamere ugase sa Vukasima se najšešće družim.

Serija zahtijeva specifičan dijalekt. Koliko vam je bilo zahtjevno svladati taj naglasak s obzirom na to da ste rođeni Zagrepčanin?

Na početku snimanja sam se najviše tim zadatkom bavio, bilo mi je jasno kakav je Stipan lik pa sam mogao više vremena posvetiti tom specifičnom naglasku, s vremenom je naravno postalo malo lakše, i ovim putem zahvaljujem nasoj jezičnoj savjetnici i kolegama koji mi svakodnevno pomažu da to zvuči bolje i uvjerljivije.

I jedno malo privatnije pitanje koje sve zanima - jeste li trenutačno slobodni ili sretno zauzeti?

Osjećam se slobodno jer radim ono što volim i uživam u tome, ali trenutačno sam sretno zauzet jer ima puno posla i u kazalištu i na televiziji... A da odgovorim na privatno pitanje, već sam godinama sretno zauzet.

Pustili ste brkove zbog uloge u pedesetima. Planirate li ih zadržati i nakon snimanja?

S vremenom mi se sve više sviđaju brkovi pa mislim da će ostati još neko vrijeme vjerojatno do nekog sljedećeg projekta u kojem će me tražiti da se obrijem.

Možete li nam otkriti nešto o budućim projektima i planovima nakon završetka snimanja serije?