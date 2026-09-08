Brineta ili plavuša? Lidija Kordić iz 'Divljih pčela' oduševila drastičnom promjenom boje kose

Nakon što smo je imala priliku viđati u svjetlijim, plavkastim i zlatnim tonovima koji su isticali njezinu nježnu stranu, Lidija je zablistala s primjetno tamnijom, bogatom brineta nijansom

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Na novoj fotografiji s gradskih ulica, mlada glumica Lidija Kordić izgleda poput prave modne ikone. Prošetala je u iznimno elegantnom, profinjenom crnom outfitu s klasičnom bijelom kragnom i chic zelenom torbicom, dok je tamnija kosa, zaglađena u elegantan rep, u prvi plan izbacila njezine crte lica i izražajne oči.

icon-expand icon-close icon-close Lidija Kordić, Divlje pčele FOTO: RTL

Drastičan zaokret ili pogodak u sredu?

Promjena boje kose donijela joj je sasvim novu dozu sofisticiranosti i visoke mode. Dok jedni govore kako joj tamniji tonovi daju dozu tajanstvenosti, zrelosti i holivudskog glamura, drugi još uvijek s nostalgijom gledaju na njezine svjetlije izdanja u kojima je osvojila publiku glumeći Zoru.

icon-expand Lidija Kordić FOTO: Armin Durgut - PIXSELL