Brineta ili plavuša? Lidija Kordić iz 'Divljih pčela' oduševila drastičnom promjenom boje kose

Na novoj fotografiji s gradskih ulica, mlada glumica Lidija Kordić izgleda poput prave modne ikone. Prošetala je u iznimno elegantnom, profinjenom crnom outfitu s klasičnom bijelom kragnom i chic zelenom torbicom, dok je tamnija kosa, zaglađena u elegantan rep, u prvi plan izbacila njezine crte lica i izražajne oči.
Drastičan zaokret ili pogodak u sredu?
Promjena boje kose donijela joj je sasvim novu dozu sofisticiranosti i visoke mode. Dok jedni govore kako joj tamniji tonovi daju dozu tajanstvenosti, zrelosti i holivudskog glamura, drugi još uvijek s nostalgijom gledaju na njezine svjetlije izdanja u kojima je osvojila publiku glumeći Zoru.
Jedno je sigurno - bilo da fura opuštenije, svjetlije tonove ili ovu besprijekornu tamnosmeđu nijansu, Lidija Kordić nosi svaki stil s nevjerojatnom samouvjerenošću.