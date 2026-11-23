Glumac Ante Krstulović , kojeg gledatelji RTL-ove hit-serije 'Divlje pčele' obožavaju u ulozi karizmatičnog Krste, podijelio je na svom Instagram profilu novu fotografiju sa seta i odmah privukao pažnju elegantnim, retro izdanjem. Odjeven u sako s uzorkom riblje kosti, s kravatom, naočalama i prepoznatljivim brkovima, Krstulović je uz taktove kultne pjesme Franka Sinatre 'My Way' savršeno utjelovio duh epohe i neosporan šarm svog lika.

U svijetu 'Divljih pčela' Krsto je mnogo više od običnog glazbenika – on je harmonikaš koji daje ritam cijelom Vrilu. Bilo da je riječ o slavlju na sajmu, veselju u gostionici ili trenucima kada pjesmom treba liječiti rane, Krsto je nezaobilazna duša svake fešte, ali i tihi promatrač svih događanja u mjestu. Njegova pojava, duhovitost i urođeni šarm oduvijek su ga činili jednim od najzanimljivijih i najtoplijih stanovnika Vrila.

Iako danas djeluje kao odan suprug simpatične krojačice Luce, koju tumači Antonija Julija Blaće, njihov put do bračne luke i obiteljske idile bio je sve samo ne miran. Kao pravi nepopravljivi romantik i zavodnik, Krsto iza sebe ima prilično turbulentnu ljubavnu povijest punu tajni i neočekivanih zapleta.

Njegova česta putovanja i odgađanja vjenčanja svojedobno su izluđivala Luce, a prava drama nastala je kada se u Vrilu pojavila njegova tajna zaručnica sa strane. Uz to, njegov je život dodatno zakomplicirala i prošlost s trećom ženom, s kojom ima sina – mladog Jovana, poznatijeg kao Johnny, čiji je dolazak i ostanak u Vrilu donio nove obiteljske izazove i dinamiku u Krstin i Lucin dom.