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Divlje pčele

Buran rasplet šokantne presude! Mirjana Vukas nije mogla zadržati bijes: 'Ovo je sramota'

Nakon što je sud izrekao presudu Katarini Runje za ubojstvo Petra Vukasa, s obje strane nastala je emocionalna drama. Očekivanja obitelji žrtve bila su velika, no sudska odluka izazvala je pravu buru, a u središtu incidenta našla se majka ubijenog, Mirjana Vukas

RTL
23.09.2026 14:00

Izricanje presude trebalo je donijeti mir, no umjesto toga otvorilo je stare rane. Katarina Runje proglašena je krivom za ubojstvo s predumišljajem i osuđena na doživotni zatvor. Dok su Katarinini bližnji s olakšanjem dočekali činjenicu da je izbjegnuta smrtna kazna te su odmah počeli planirati žalbu, obitelj Vukas bila je shrvana i ogorčena.

Skandal i povici u sudnici

Trenutak kada je sudac pročitao kaznu doživotnog zatvora bio je okidač za Mirjanu Vukas. Nemogavši suspregnuti osjećaje, Mirjana je prekinula sudski postupak glasnim negodovanjem. Njezini povici odjekivali su prostorijom dok je sucu izravno poručila da ga može biti sram zbog takve odluke.Smatrajući da zatvorska kazna nije ni približno dovoljna za osobu koja joj je oduzela dijete, Mirjana je potpuno izgubila kontrolu.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Rasprava s kćeri Terezom

Nakon što su napustili sudnicu, napetost se nije smirila. Ispred zgrade, Mirjana je nastavila izražavati svoje duboko nezadovoljstvo. U razgovor se uključila njezina kći Tereza, pokušavajući smiriti situaciju i unijeti dozu razuma u atmosferu ističući kako će Katarina i dalje platiti za učinjeno - Katarina ipak provesti ostatak života iza rešetaka, sugerirajući da bi to trebala biti kakva-takva zadovoljština. Međutim, Mirjanu te riječi nisu ni najmanje utješile. Oštro je odbrusila kćeri, pitajući je čuje li uopće što govori, te ju je podsjetila da je Katarina ubila njezinog brata. Za Mirjanu niti jedna kazna osim one najteže nije bila pravedna i jasno je dala do znanja da tu ženu više nikada u životu ne želi vidjeti.

Pritisak na Nikolu

Osim sukoba s Terezom, Mirjana je svoju frustraciju usmjerila i na Nikolu. U općem kaosu i želji da što prije napuste sud, naredila je Nikoli da se hitno poberu i odu, naglasivši mu da mora uzeti svoju ženu i krenuti s njima. Mirjanina dominacija i otvoreni ispad bijesa ne ostavljaju puno prostora za kompromis. Njezino inzistiranje na zajedničkom odlasku pokazuje potrebu da obitelj ostane ujedinjena u svojoj mržnji prema ubojici, čak i kada se mišljenja oko same presude razilaze.

Najnovija epizoda Divljih pčela još je jednom dokazala da pravda u očima zakona i pravda u očima ožalošćene obitelji rijetko idu ruku pod ruku. Posljedice ove presude zasigurno će se još dugo osjećati među likovima, a Mirjanin bolni vapaj za pravednijom kaznom ostat će zapamćen kao jedan od najsnažnijih trenutaka serijala. Hoće li obitelj Vukas pronaći mir ili će ih ovaj bijes odvući u nove sukobe, ostaje za vidjeti u nastavku ove napete priče.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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