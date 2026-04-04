Burni tjedan u 'Divljim pčelama': Ljubavi se bude, tajne rastu, a prvi Antin čovjek pada

Od poljubaca i zabranjenih osjećaja do uhićenja koje mijenja sve - iza nas je tjedan koji je uzdrmao cijelo Vrilo

Protekli tjedan u 'Divljim pčelama' donio je niz preokreta koji su dodatno zakomplicirali odnose među likovima. Dok jedni skrivaju tajne, drugi ih pokušavaju razotkriti, a pojedini potezi mogli bi imati dugoročne posljedice za cijelu zajednicu.

Napetosti u obitelji i sve veći sukobi

Odnos između Cvite i Nikole sve je napetiji, a hladnoća koju Cvita pokazuje prema njemu jasno daje do znanja da među njima više ništa nije isto. Istovremeno, Ante Vukas nastavlja širiti svoj utjecaj i pritišće Zdravka Šušnjaru da radi za njega, nudeći mu i novac. No Zdravko ovaj put ne pristaje, vodi se razumom i moralom, čime prvi put ozbiljno prkosi Anti.

Rajka zna sve i preuzima kontrolu

Rajka Bauer dolazi do važne informacije, zna da je Tereza zaljubljena u Milana Čavku. Umjesto da šuti, odlučuje uzeti stvar u svoje ruke i sama procijeniti je li on pravi za nju. U isto vrijeme, Rajka se sve više zbližava s Rankom Badurinom, a njihov odnos kulminira prvim poljupcem.

Ljubavi koje se vraćaju i one koje tek počinju

Toma Domazet i Katarina sve su bliže pomirenju. Kroz zajedničko rješavanje zločina oko zadruge ponovno se povezuju, a poljubac potvrđuje ono što su mnogi čekali - ponovno su zajedno.

S druge strane, Marko Vukas i Manuela Radonić ulaze u sve intenzivniji odnos. Njezin plan da ga zavede uspijeva, a Marko se sve više veže za nju. U međuvremenu, u Rankovu kuću dolazi Marta, udovica Frane Badurine, koja pokazuje interes za Tomu. Ipak, on je odbija jer su njegovi osjećaji i dalje usmjereni prema Katarini.

Zločin dobiva rasplet, Antin čovjek pada

Jedna od ključnih priča tjedna bila je istraga o spaljenim posjedima članova zadruge. Načelnik Jerko Sikirica, uz pomoć svoje majke Mande, dolazi do ključnih informacija.

Lekina supruga Vjerica, unatoč prijetnjama i nasilju, odlučuje progovoriti i daje izjavu protiv njega. Zahvaljujući tome, Jerko hapsi Leku, i time pada prvi Antin čovjek. Ovaj potez uzdrmao je Antu, ali i Marka i Čavku, koji sada shvaćaju da stvari izmiču kontroli.

Tajne koje više nije moguće skrivati

Tereza odlazi kod babe Ljube, gdje uzima trave kako ne bi ostala trudna s Vicom, dok istovremeno sve više govori o Milanu. Baba Ljuba, vođena intuicijom, počinje sumnjati da je Nikola otac Zorina djeteta.

Istina je sve bliže izlasku na vidjelo, pogotovo jer Stipan, blizak sestrama Runje, saznaje za trudnoću nakon što mu Katarina prizna sve. Zorin trbuh sve je vidljiviji, dok Cvita pokušava održati iluziju vlastite trudnoće uz pomoć umetaka i tkanine.

Tjedan koji je sve pomaknuo

Dolazak doktora Hodžića dodatno komplicira odnose. Iako Jakov pristaje na ideju da Teodora ode s njim, ona to odbija, jer unatoč svemu, želi ostati uz Jakova.

