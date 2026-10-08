'Ćaća se vraća': Ante se vraća na slobodu, a iza svega stoji neočekivani politički potez?

Susret Marka, Milana i njihova oca Ante Vukasa donio je neočekivane vijesti koje su iznenadile sve prisutne. Ante je uvjeren da se njegov život u bijegu napokon bliži kraju i da će pravda, ili barem ono što on smatra pravdom, napokon biti zadovoljena. Razlog za njegov iznenadni optimizam leži u političkim previranjima, točnije u dolasku Siniše Špiljka na vlast.

"Dobro je, ka da ste znali da ćemo slaviti, što ću uskoro opet biti slobodan čovjek. Ćaća se vraća", podijelio je Ante s oduševljenjem. Marko i Milan s velikim su olakšanjem slušali očeve planove o povratku kući. Milan je tijekom razgovora dodao kako je potpuno siguran da će Špiljak sada biti na očevoj strani. Ante je na to uzvratio jasnom računicom, naglasivši kako je upravo Špiljku najviše u interesu da do suđenja nikada ne dođe.