'Ćaća se vraća': Ante se vraća na slobodu, a iza svega stoji neočekivani politički potez?

Susret Marka, Milana i njihova oca Ante Vukasa donio je neočekivane vijesti koje su iznenadile sve prisutne. Ante je uvjeren da se njegov život u bijegu napokon bliži kraju i da će pravda, ili barem ono što on smatra pravdom, napokon biti zadovoljena. Razlog za njegov iznenadni optimizam leži u političkim previranjima, točnije u dolasku Siniše Špiljka na vlast.
"Dobro je, ka da ste znali da ćemo slaviti, što ću uskoro opet biti slobodan čovjek. Ćaća se vraća", podijelio je Ante s oduševljenjem. Marko i Milan s velikim su olakšanjem slušali očeve planove o povratku kući. Milan je tijekom razgovora dodao kako je potpuno siguran da će Špiljak sada biti na očevoj strani. Ante je na to uzvratio jasnom računicom, naglasivši kako je upravo Špiljku najviše u interesu da do suđenja nikada ne dođe.
Obitelj je već polako planirala Markovo vjenčanje, no očeve vijesti promijenile su tijek događaja. Zbog skorog povratka glave obitelji, sinovi su odlučili malo prilagoditi planove i odgoditi glavno slavlje. Zaključili su da nema smisla raditi pir bez oca te će pričekati njegov potpuni povratak na slobodu kako bi svi zajedno, kao prava obitelj, proslavili taj veliki dan.
Ipak, Ante je odbio rekavši da ne smije privlačiti pozornost odmah pri povratku na slobodu.
Ostaje za vidjeti hoće li Siniša Špiljak zaista ispuniti Antina očekivanja, biti njegov čovjek od povjerenja i izbaviti ga iz svih problema?
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.