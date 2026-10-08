'Ćaća se vraća'! Ante uskoro stiže kući?

"Ćaća se vraća", uzviknuo je Ante i pitao Marka o piru koji se bliži. Snaha mu je, kaže Čavka, ljepša od svih žena u kraju. Raspitivao se Ante i o Nikolinim poslovima. Ante je sve ponosniji na Marka.

U bolnici Ivica prolazi kroz psihijatrijsko vještačenje, a kod Sikirice i Anđelka u postaji nikad dosadnije. Badurina i Sikirica primjećuju da se Anđelku sviđa Jelica, a on im otvoreno govori da ima plan pozvati je na sok ili šetnju - naravno, nakon što dobije dopuštenje od njezinih roditelja.

Zora i Marino pokušavaju preživjeti mjesec, a Domenika osvaja Mirjanu i Terezu. Domeniki se baš i ne sviđa Vrilo, manje je nego što je mislila! Marko, pak, želi ostati u svom kraju.

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