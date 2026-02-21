Emisije
Divlje pčele

Čavka ne odustaje od Tereze i spreman je nauditi Vici: 'Samo reci i riješit ću ga se'

Čini se da u srcu ove drame nije samo novopečeni bračni par, već i treća, ključna figura, Milan Čavka, čija je prisutnost bacila zlokobnu sjenu na idiličan početak bračnog života

RTL.hr
21.02.2026 14:00

I dok su uzvanici nazdravljali sretnoj budućnosti mladenaca Tereze i Vice, iza kulisa savršeno orkestrirane proslave plela se mreža mračnih tajni i zabranjenih osjećaja u svijetu 'Divljih pčela'.

Idila s mračnim naličjem

Samo dan nakon raskošnog vjenčanja, mladenci Tereza i Vice krenuli su na put. Na osamljenoj cesti, daleko od pogleda znatiželjnika, njihov automobil neočekivano staje. U trenutku zbunjenosti i nemoći, dok Vice pokušava shvatiti što se događa s vozilom, prava priroda odnosa između prisutnih počinje izlaziti na vidjelo. U toj izoliranoj atmosferi, napetost je postala gotovo opipljiva, stvarajući savršenu pozornicu za otkrivanje dugo skrivanih istina.

U tom trenutku ranjivosti, Milan Čavka, koji se našao s mladencima, prilazi Terezi s ponudom. Promatrajući njenog novog supruga, Čavka izgovara riječi koje nadilaze granice morbidne šale: "Mogu ga zatući kamenom i zakopati u šumu." Terezina prva reakcija je potpuni šok i nevjerica, sažeta u pitanju: "Jesi ti poludio?"

Međutim, Čavkin tihi i zlokobni odgovor, "Znat ćemo samo ti i ja," ne ostavlja prostora za sumnju. Ne radi se o neslanoj šali, već o hladnokrvnoj ponudi, prijedlogu da se njen suprug trajno ukloni.

Milan,Tereza, Divlje pčele
Milan,Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Šala ili zlokobna prijetnja?

Za nekoga tko ne poznaje Milana Čavku, ovakva izjava mogla bi se protumačiti kao krajnje neukusan, ali bezopasan ispad. Ipak, za one koji su upoznati s njegovom prošlošću i reputacijom čovjeka koji ne preza ni od čega da bi postigao svoj cilj, ove riječi imaju sasvim drugačiju težinu. Njegova mračna povijest, o kojoj se u mjestu dugo šapuće i koja uključuje i najteža djela, daje ovoj ponudi prizvuk stvarne i neposredne opasnosti. Poluozbiljan ton kojim je ponuda izrečena samo pojačava jezivost situacije, jer Tereza ostaje u nedoumici je li svjedočila bolesnoj fantaziji ili konkretnom planu.

Vice i Tereza, Divlje pčele
Vice i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Zabranjena ljubav kao motiv?

Što bi moglo natjerati čovjeka da novopečenoj nevjesti predloži ubojstvo njenog muža? Odgovor se, čini se, krije u duboko skrivenoj i zabranjenoj ljubavi. Čavkin očajnički potez ne može se objasniti ničim drugim doli opsesivnom strašću prema Terezi, ženi koju je upravo ispratio do oltara s drugim muškarcem. 

Svadbena zvona jedva su utihnula, a nad brakom Tereze i Vice već se nadvila prijetnja smrću. Tereza je sada jedini svjedok zastrašujuće ponude i čuvarica tajne koja bi mogla uništiti ne samo njen brak, već i nekoliko života. Njen bračni život, koji je tek započeo, postao je poprište opasne igre strasti, opsesije i smrtonosnih namjera. Pitanje više nije hoće li, nego kada će ova tempirana bomba eksplodirati.

Tereza i Milan, Divlje pčele
Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Margaritom Mladinić

