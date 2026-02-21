Čavka ne odustaje od Tereze i spreman je nauditi Vici: 'Samo reci i riješit ću ga se'

I dok su uzvanici nazdravljali sretnoj budućnosti mladenaca Tereze i Vice, iza kulisa savršeno orkestrirane proslave plela se mreža mračnih tajni i zabranjenih osjećaja u svijetu 'Divljih pčela' .

Samo dan nakon raskošnog vjenčanja, mladenci Tereza i Vice krenuli su na put. Na osamljenoj cesti, daleko od pogleda znatiželjnika, njihov automobil neočekivano staje. U trenutku zbunjenosti i nemoći, dok Vice pokušava shvatiti što se događa s vozilom, prava priroda odnosa između prisutnih počinje izlaziti na vidjelo. U toj izoliranoj atmosferi, napetost je postala gotovo opipljiva, stvarajući savršenu pozornicu za otkrivanje dugo skrivanih istina.

U tom trenutku ranjivosti, Milan Čavka, koji se našao s mladencima, prilazi Terezi s ponudom. Promatrajući njenog novog supruga, Čavka izgovara riječi koje nadilaze granice morbidne šale: "Mogu ga zatući kamenom i zakopati u šumu." Terezina prva reakcija je potpuni šok i nevjerica, sažeta u pitanju: "Jesi ti poludio?"

Međutim, Čavkin tihi i zlokobni odgovor, "Znat ćemo samo ti i ja," ne ostavlja prostora za sumnju. Ne radi se o neslanoj šali, već o hladnokrvnoj ponudi, prijedlogu da se njen suprug trajno ukloni.