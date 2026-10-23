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Divlje pčele

Čavka živi novi život u Švicarskoj, stvaraju se nove simpatije

Večeras od 20.15 sati na RTL-u slijedi nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
23.10.2026 12:02

Ivica se prilagođava na život u Vrilu, a sa svime se teško nosi i Karmela. Don Jere joj skreće pozornost na Ivičino stanje, vjeruje da on i dalje nije dobro. Cvita otkriva Terezi da joj je otac imao infarkt i da se vratio. Uskoro istinu doznaje i Mirjana. Dok se u obitelji Vukas širi vijest o Antinom povratku, Jakov odlazi u zatvor i suočava se s Krnetom.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Ranko je zabrinut zbog Anđelka, a Čavka živi svoj novi život u Švicarskoj - prisjećajući se janjetine i kartanja u Vrilu. Stvara i neke nove simpatije, a Rajka je zbog toga sretna. Krstin sin Jovan šarmira cijelo mjesto, a Cvita i Nikola razgovaraju o Antinom povratku. Aldo otkriva Kati i Franki da je obavijestio Jakova o situaciji u zatvoru.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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Divlje pčele

Milicija pronalazi Antino skrovište. Nikola ga odao ne znajući da je Ante doživio infarkt!

Divlje pčele

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