Čavka živi novi život u Švicarskoj, stvaraju se nove simpatije

Ivica se prilagođava na život u Vrilu, a sa svime se teško nosi i Karmela. Don Jere joj skreće pozornost na Ivičino stanje, vjeruje da on i dalje nije dobro. Cvita otkriva Terezi da joj je otac imao infarkt i da se vratio. Uskoro istinu doznaje i Mirjana. Dok se u obitelji Vukas širi vijest o Antinom povratku, Jakov odlazi u zatvor i suočava se s Krnetom.