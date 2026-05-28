Cijela istina je vani! Cvita u detalje opisala kobnu noć i tako prekršila dogovor sestara

Cvita, koja je udajom za Nikolu i sama postala dio obitelji Vukas, smogla je snage suočiti se s pritiskom i ispričati što se uistinu događalo iza zatvorenih vrata. Priznala je da su sestre isprva lagale o porijeklu masnice na Katarininom licu, tvrdeći da je riječ o slučajnom udarcu grabljama. Istina je, kako je Cvita u suzama otkrila, bila daleko strašnija.

"Ušla sam za njom u sobu da vidim što je bilo", započela je Cvita svoje potresno svjedočenje. "Vidjela sam joj ozljedu na vratu. Izgledalo je kao da ju je netko davio." Suočena s Cvitinim pitanjima, Katarina je slomljeno priznala da ju je njen tek vjenčani suprug, Petar, pokušao zadaviti. Ovaj detalj, koji je Katarina do sada skrivala, ključan je dokaz koji potkrepljuje tezu obrane o samoobrani.

Cvitino svjedočenje nije se zaustavilo samo na jutru ubojstva. Vratila se na događaje iz prethodne noći, bračne noći koja se pretvorila u noćnu moru. Opisala je kako je Petar bio iznimno pijan i kako je izgubio kontrolu, što, prema njenim riječima, za njega nije bilo nimalo čudno.

"Ostala sam budna i čula sam da viče na nju, da se dere", rekla je Cvita, opisujući kako se Petar nasilno ponašao prema Zori. Ključni i najšokantniji dio njenog iskaza bila je rečenica: "Nasilu ju je htio učiniti svojom." Time je jasno dala do znanja da je Petar pokušao silovati Zoru samo nekoliko sati nakon vjenčanja. Njegov bijes i nasilje nastavili su se i idućeg jutra u polju, što je na kraju dovelo do tragičnog ishoda.