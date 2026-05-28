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Divlje pčele

Cijela istina je vani! Cvita u detalje opisala kobnu noć i tako prekršila dogovor sestara

Nakon niza optužbi i proturječnih iskaza, za klupu za svjedoke stala je Katarinina sestra Cvita Vukas, čije je bolno priznanje bacilo potpuno novo svjetlo na tragične događaje i otkrilo mračnu istinu o braku sklopljenom samo večer prije ubojstva

RTL.hr
28.05.2026 20:55

Cvita, koja je udajom za Nikolu i sama postala dio obitelji Vukas, smogla je snage suočiti se s pritiskom i ispričati što se uistinu događalo iza zatvorenih vrata. Priznala je da su sestre isprva lagale o porijeklu masnice na Katarininom licu, tvrdeći da je riječ o slučajnom udarcu grabljama. Istina je, kako je Cvita u suzama otkrila, bila daleko strašnija.

Jezivi detalji kobne bračne noći

"Ušla sam za njom u sobu da vidim što je bilo", započela je Cvita svoje potresno svjedočenje. "Vidjela sam joj ozljedu na vratu. Izgledalo je kao da ju je netko davio." Suočena s Cvitinim pitanjima, Katarina je slomljeno priznala da ju je njen tek vjenčani suprug, Petar, pokušao zadaviti. Ovaj detalj, koji je Katarina do sada skrivala, ključan je dokaz koji potkrepljuje tezu obrane o samoobrani.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

"Nasilu ju je htio učiniti svojom"

Cvitino svjedočenje nije se zaustavilo samo na jutru ubojstva. Vratila se na događaje iz prethodne noći, bračne noći koja se pretvorila u noćnu moru. Opisala je kako je Petar bio iznimno pijan i kako je izgubio kontrolu, što, prema njenim riječima, za njega nije bilo nimalo čudno.

"Ostala sam budna i čula sam da viče na nju, da se dere", rekla je Cvita, opisujući kako se Petar nasilno ponašao prema Zori. Ključni i najšokantniji dio njenog iskaza bila je rečenica: "Nasilu ju je htio učiniti svojom." Time je jasno dala do znanja da je Petar pokušao silovati Zoru samo nekoliko sati nakon vjenčanja. Njegov bijes i nasilje nastavili su se i idućeg jutra u polju, što je na kraju dovelo do tragičnog ishoda.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Istina iznad obiteljske odanosti

Ovim hrabrim istupom Cvita je riskirala sve - svoj odnos s obitelji Vukas i suprugom Nikolom, koji je brat ubijenog Petra. Njezina odluka da kaže istinu, unatoč posljedicama, pokazuje da joj je sestrinska ljubav važnija od obiteljskih veza obilježenih tajnama i nasiljem. Njezine riječi odjeknule su sudnicom i promijenile tijek suđenja, ostavljajući otvoreno pitanje hoće li sud povjerovati u priču o ženi koja se branila od nasilnika ili u optužbe o hlad

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