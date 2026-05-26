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Divlje pčele

Cijelo Vrilo je na nogama zbog Katina priznanja, a Vukasi konačno doznaju istinu o Petru!

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna napeta epizoda serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
26.05.2026 12:35

Vijest o Katarininu priznanju širi se Vrilom, no rijetki vjeruju da je to stvarno učinila. Zora i Cvita uplakano je mole da ne preuzima cijelu odgovornost na sebe.

Sestre Runje, Divlje pčele
Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Obitelj Vukas konačno dobiva toliko željene informacije o Petrovom ubojici. Kada dozna za ono što je učinila, Ante ulijeće u policijsku postaju, spreman ubiti Katu golim rukama.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL
Obitelj Vukas, Divlje pčele
Obitelj Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

U isto vrijeme, Ivica doznaje kako je njegov Joso bio nepravedno osuđen te ostaje slomljen Katinom izdajom i lažima. Jakov se bori između odanosti obitelji i ljubavi koju osjeća prema voljenoj ženi.

Ivica i Karmela, Divlje pčele
Ivica i Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

Rajka uskoči Mirjani u pomoć i daje joj novac za Domazeta.

Čavka predvodi skupinu mještana koji kreću prema policijskoj postaji kako bi izazvali nerede. Kata jednoj osobi neočekivano priznaje da nije rekla cijelu istinu o toj kobnoj noći...

Mirjana Vukas, Divlje pčele
Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

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