Cijelo Vrilo je na nogama zbog Katina priznanja, a Vukasi konačno doznaju istinu o Petru!

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna napeta epizoda serije 'Divlje pčele'

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Vijest o Katarininu priznanju širi se Vrilom, no rijetki vjeruju da je to stvarno učinila. Zora i Cvita uplakano je mole da ne preuzima cijelu odgovornost na sebe.

icon-expand Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Obitelj Vukas konačno dobiva toliko željene informacije o Petrovom ubojici. Kada dozna za ono što je učinila, Ante ulijeće u policijsku postaju, spreman ubiti Katu golim rukama.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Obitelj Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

U isto vrijeme, Ivica doznaje kako je njegov Joso bio nepravedno osuđen te ostaje slomljen Katinom izdajom i lažima. Jakov se bori između odanosti obitelji i ljubavi koju osjeća prema voljenoj ženi.

icon-expand Ivica i Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

Rajka uskoči Mirjani u pomoć i daje joj novac za Domazeta. Čavka predvodi skupinu mještana koji kreću prema policijskoj postaji kako bi izazvali nerede. Kata jednoj osobi neočekivano priznaje da nije rekla cijelu istinu o toj kobnoj noći...

icon-expand Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL