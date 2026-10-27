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Divlje pčele

Colette i Milan prepustili se strastima, no on joj priznao da voli drugu

U novoj epizodi gledatelji svjedoče emotivnom trenutku između Colette i Milana. Njezina naizgled bezazlena molba da ga fotografira brzo se pretvorila u intimne dodire koji je otkrio prave osjećaje

RTL.hr
27.10.2026 13:00

Molba za fotografiranje

Colette i Milan već neko vrijeme provode zajedničke trenutke u Ženevi. Tijekom jednog razgovora, inspirirana njegovim poklonom, Colette je poželjela zabilježiti uspomenu. "Daj da te fotografiram", zamolila ga je s osmijehom, nadajući se da će zabilježiti njegov opušteni izraz lica.

Milan je u početku bio nesiguran i odbijao njezinu ideju. "A ne. Nisam ti ja za to stvarno", pravdao se, ali ga je Colette brzo uspjela nagovoriti da stane ispred objektiva. Pažljivo mu je davala upute i tražila da se okrene prema suncu, što je stvorilo posebnu dinamiku između njih.

Neočekivani poljubac i strast

Tijekom tog naizgled običnog fotografiranja, situacija se naglo zakomplicirala. U trenutku emotivne ranjivosti, napetosti i zbunjenosti, pale su maske te su se njih dvoje našli sasvim blizu jedno drugome.

Milan i Colette, Divlje pčele
Milan i Colette, Divlje pčele FOTO: RTL

Blizina je učinila svoje te su se prepustili strastima i pali su poljupci. Za Colette je to bio jasan znak nade da bi njihova priča napokon mogla postati stvarna i da će joj Milan dati pravu šansu te potencijalno ostati u Švicarskoj.

Međutim, Milan je ubrzo shvatio težinu situacije u kojoj se našao. Prividni sklad i romantični trenutak naglo je prekinula gorka stvarnost njegovih pravih osjećaja prema jednoj drugoj osobi. Terezi.

Bolno priznanje

Umjesto sretnog početka, strastveni trenutak bio je okidač za bolno priznanje. Milan se odmaknuo, a snažan osjećaj prema drugoj ženi natjerao ga je da bude potpuno iskren. "Lijepa si djevojka. Ali ja volim drugu", priznao joj je teška srca, dodajući da jedino nju voli.

Tereza i Milan, Divlje pčele
Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

"Nisam znala da imaš drugu", odgovorila je Collete. "Ustvari nemam, ali jedino nju volim", rekao je Milan.

Colette je ostala povrijeđena njegovim naglim odbijanjem. Shvaćajući da se očajnički bori za muškarca čije srce pripada drugoj, samo je tiho i razočarano izustila: "Tužno mi je to".

Njihov odnos sada se nalazi na prekretnici, a gledatelji s nestrpljenjem iščekuju daljnji razvoj događaja. Hoće li Colette napokon zaboraviti Milana ili je će se Milan vratiti Terezi?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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