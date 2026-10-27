Colette i Milan prepustili se strastima, no on joj priznao da voli drugu

Molba za fotografiranje
Colette i Milan već neko vrijeme provode zajedničke trenutke u Ženevi. Tijekom jednog razgovora, inspirirana njegovim poklonom, Colette je poželjela zabilježiti uspomenu. "Daj da te fotografiram", zamolila ga je s osmijehom, nadajući se da će zabilježiti njegov opušteni izraz lica.
Milan je u početku bio nesiguran i odbijao njezinu ideju. "A ne. Nisam ti ja za to stvarno", pravdao se, ali ga je Colette brzo uspjela nagovoriti da stane ispred objektiva. Pažljivo mu je davala upute i tražila da se okrene prema suncu, što je stvorilo posebnu dinamiku između njih.
Neočekivani poljubac i strast
Tijekom tog naizgled običnog fotografiranja, situacija se naglo zakomplicirala. U trenutku emotivne ranjivosti, napetosti i zbunjenosti, pale su maske te su se njih dvoje našli sasvim blizu jedno drugome.
Blizina je učinila svoje te su se prepustili strastima i pali su poljupci. Za Colette je to bio jasan znak nade da bi njihova priča napokon mogla postati stvarna i da će joj Milan dati pravu šansu te potencijalno ostati u Švicarskoj.
Međutim, Milan je ubrzo shvatio težinu situacije u kojoj se našao. Prividni sklad i romantični trenutak naglo je prekinula gorka stvarnost njegovih pravih osjećaja prema jednoj drugoj osobi. Terezi.
Bolno priznanje
Umjesto sretnog početka, strastveni trenutak bio je okidač za bolno priznanje. Milan se odmaknuo, a snažan osjećaj prema drugoj ženi natjerao ga je da bude potpuno iskren. "Lijepa si djevojka. Ali ja volim drugu", priznao joj je teška srca, dodajući da jedino nju voli.
"Nisam znala da imaš drugu", odgovorila je Collete. "Ustvari nemam, ali jedino nju volim", rekao je Milan.
Colette je ostala povrijeđena njegovim naglim odbijanjem. Shvaćajući da se očajnički bori za muškarca čije srce pripada drugoj, samo je tiho i razočarano izustila: "Tužno mi je to".
Njihov odnos sada se nalazi na prekretnici, a gledatelji s nestrpljenjem iščekuju daljnji razvoj događaja. Hoće li Colette napokon zaboraviti Milana ili je će se Milan vratiti Terezi?
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