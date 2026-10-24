Colette otkrila Milanu šokantnu istinu o Rajki: 'Imala je srčani udar, čudo je da je preživjela!'

Dok su svi uživali u glazbi i plesu, Colette je iskoristila priliku kako bi iskreno razgovarala s Milanom. Prvo mu je otkrila koliko je Rajki zapravo jako drago što je on došao na zabavu, no razgovor je ubrzo poprimio sasvim drugačiji i ozbiljniji ton.

"Imala je srčani udar prije dva mjeseca. Čudo je da je preživjela", priznala mu je Colette. Milan je ostao u potpunoj nevjerici, potpuno nesvjestan težine situacije u kojoj se Rajka donedavno nalazila.

Iako je sada na lijekovima, Rajka ne odustaje od onoga što voli. Colette mu je objasnila da ona i dalje pleše, no da mora jako paziti na svoje narušeno zdravlje kako se opasna situacija ne bi ponovila.

Kako bi mu dočarala koliko cijeni Rajku, Colette joj je uputila dirljive riječi. "Ona je najbolja duša koju sam upoznala", istaknula je, ostavljajući Milana u dubokom razmišljanju.