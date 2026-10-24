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Divlje pčele

Colette otkrila Milanu šokantnu istinu o Rajki: 'Imala je srčani udar, čudo je da je preživjela!'

Tijekom opuštenog plesa, Colette je Milanu priznala strogo čuvanu tajnu o Rajki koja bi mogla promijeniti sve

RTL.hr
24.10.2026 07:00

Šokantno otkriće na plesu

Dok su svi uživali u glazbi i plesu, Colette je iskoristila priliku kako bi iskreno razgovarala s Milanom. Prvo mu je otkrila koliko je Rajki zapravo jako drago što je on došao na zabavu, no razgovor je ubrzo poprimio sasvim drugačiji i ozbiljniji ton.

"Imala je srčani udar prije dva mjeseca. Čudo je da je preživjela", priznala mu je Colette. Milan je ostao u potpunoj nevjerici, potpuno nesvjestan težine situacije u kojoj se Rajka donedavno nalazila.

Iako je sada na lijekovima, Rajka ne odustaje od onoga što voli. Colette mu je objasnila da ona i dalje pleše, no da mora jako paziti na svoje narušeno zdravlje kako se opasna situacija ne bi ponovila.

Kako bi mu dočarala koliko cijeni Rajku, Colette joj je uputila dirljive riječi. "Ona je najbolja duša koju sam upoznala", istaknula je, ostavljajući Milana u dubokom razmišljanju.

Milan i Colette, Divlje pčele
Milan i Colette, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovo iznenadno saznanje duboko je potreslo Milana, koji sada mora odlučiti kako će se postaviti prema Rajki. Hoće li joj priznati da zna istinu o njezinom zdravlju ili će u tišini paziti na nju dok zajedno provode vrijeme?

Zanimljivo je da je i Rajkin brat Ante nedavno doživio srčani udar, zbog čega se nameće pitanje je li riječ o pukoj slučajnosti ili možda o nasljednoj sklonosti srčanim problemima.

Što to sad znači za Milana i kako će ova tajna utjecati na njihov odnos, ostaje za vidjeti.

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