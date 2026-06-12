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Divlje pčele

Crnogorska ljepotica Lidija Kordić iz 'Divljih pčela' očarala obožavatelje svojim izgledom: 'Najljepša glumica'

Crnogorska glumica Lidija Kordić, jedno od najperspektivnijih glumačkih lica u regiji, koju domaća publika prati u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', oduševila je pratitelje fotografijama na Instagramu

RTL.hr
12.06.2026 13:00

Nakon pauze od društvenih mreža, Lidija iz 'Divljih pčela' podijelila je kolaž fotografija koje pružaju rijedak uvid u njen dinamičan život, spajajući glamur crvenog tepiha s opuštenim kućnim trenucima. "Zaboravila sam kako se objavljuju postovi", napisala je glumica u šali, najavljujući niz "throwback" trenutaka.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Posebnu pažnju privukla je prva fotografija na kojoj Lidija pozira u glamuroznoj svjetlo plavoj haljini na crvenom tepihu.

Fotografija je privukla brojne pozitivne komentare. "Pile moje najljepše", "Liki moja predivna si", "Najljepša glumica. Jedva čekam novu sezonu Pčelica", samo su neki od komentara.

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