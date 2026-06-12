Crnogorska ljepotica Lidija Kordić iz 'Divljih pčela' očarala obožavatelje svojim izgledom: 'Najljepša glumica'

Nakon pauze od društvenih mreža, Lidija iz 'Divljih pčela' podijelila je kolaž fotografija koje pružaju rijedak uvid u njen dinamičan život, spajajući glamur crvenog tepiha s opuštenim kućnim trenucima. "Zaboravila sam kako se objavljuju postovi", napisala je glumica u šali, najavljujući niz "throwback" trenutaka.
Posebnu pažnju privukla je prva fotografija na kojoj Lidija pozira u glamuroznoj svjetlo plavoj haljini na crvenom tepihu.
Fotografija je privukla brojne pozitivne komentare. "Pile moje najljepše", "Liki moja predivna si", "Najljepša glumica. Jedva čekam novu sezonu Pčelica", samo su neki od komentara.