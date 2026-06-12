Crnogorska ljepotica Lidija Kordić iz 'Divljih pčela' očarala obožavatelje svojim izgledom: 'Najljepša glumica'

Nakon pauze od društvenih mreža, Lidija iz 'Divljih pčela' podijelila je kolaž fotografija koje pružaju rijedak uvid u njen dinamičan život, spajajući glamur crvenog tepiha s opuštenim kućnim trenucima. "Zaboravila sam kako se objavljuju postovi", napisala je glumica u šali, najavljujući niz "throwback" trenutaka.