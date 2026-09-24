'Čuvajte jedna drugu...': Katarinine posljednje riječi Cviti i Zori prije odlaska u zatvor slamaju srce

Osuđene na međusobno povjerenje
Svjesna da se vjerojatno više nikada neće vratiti na slobodu, Katarina je u dramatičnom razgovoru apelirala na Cvitu i Zoru da zaborave na dosadašnje razmirice. Naglasila je kako su sada ostale potpuno same i da pod svaku cijenu moraju paziti jedna na drugu, kao i na dijete koje ovisi o njima.
"Sada imate samo jedna drugu. Morate paziti sad jedna na drugu i morate mi to obećati", izjavila je Katarina.
Jasno je dala do znanja da opasnost za njihovu obitelj nije završila samim izricanjem doživotne kazne, već da pravi izazovi i neprijatelji obitelji Vukas tek vrebaju.
Katarina također upozorava Cvitu na krajnji oprez prilikom budućih posjeta zatvoru. U strahu od odmazde onih koji su joj smjestili ili onih koji ne žele dobro njihovoj obitelji, Katarina je izričito zamolila Cvitu da svoje kretanje drži u tajnosti. Savjetovala joj je da nikome ne govori kada joj dolazi u posjet.
Ostaju teške rane
Unatoč Katarininim očajničkim željama za pomirenjem, odnos između Cvite i Zore i dalje je duboko narušen.
Jedna drugu gledaju kao osobu koja je izdala obitelj, odnosno kao osobu koja je oduzela dijete. Iako su se prešutno složile da će pokušati paziti jedna na drugu zbog Katarinina mira, učinile su to uz dozu hladnoće koja nagovještava da pravi mir u njihovoj kući još dugo neće biti postignut.
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