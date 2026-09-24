'Čuvajte jedna drugu...': Katarinine posljednje riječi Cviti i Zori prije odlaska u zatvor slamaju srce

Svjesna da se vjerojatno više nikada neće vratiti na slobodu, Katarina je u dramatičnom razgovoru apelirala na Cvitu i Zoru da zaborave na dosadašnje razmirice. Naglasila je kako su sada ostale potpuno same i da pod svaku cijenu moraju paziti jedna na drugu, kao i na dijete koje ovisi o njima.

"Sada imate samo jedna drugu. Morate paziti sad jedna na drugu i morate mi to obećati", izjavila je Katarina.

Jasno je dala do znanja da opasnost za njihovu obitelj nije završila samim izricanjem doživotne kazne, već da pravi izazovi i neprijatelji obitelji Vukas tek vrebaju.

Katarina također upozorava Cvitu na krajnji oprez prilikom budućih posjeta zatvoru. U strahu od odmazde onih koji su joj smjestili ili onih koji ne žele dobro njihovoj obitelji, Katarina je izričito zamolila Cvitu da svoje kretanje drži u tajnosti. Savjetovala joj je da nikome ne govori kada joj dolazi u posjet.