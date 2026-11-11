Cvita i Johnny poljubili se u polju: Je li za sve kriva droga?

Neočekivani poljubac u polju
Johnny i Cvita zajedno su otišli u polje, gdje su brali neobične gljive. Konzumacija tih gljiva kod oboje je izazvala neuobičajeno i euforično ponašanje, što je kulminiralo strastvenim poljupcem u potpuno nadrogiranom stanju. Cvita je tako prevarila svog supruga Nikolu.
Zaneseni djelovanjem opijata, potpuno su izgubili pojam o vremenu i stvarnosti, prepustivši se trenutku koji bi mogao imati razorne posljedice za njezinu obitelj.
Igra zavođenja ili stvarni utjecaj gljiva
Ovaj događaj ostavio je mnoga pitanja otvorenima. Gledatelji se s pravom pitaju je li Johnny namjerno iskoristio branje neobičnih gljiva i cijelu situaciju kako bi napokon pridobio Cvitu za sebe.
Njegovi nedavni potezi pokazuju da on točno zna što radi, pa ostaje nejasno je li poljubac bio samo nuspojava opijenosti ili pažljivo osmišljena zamka.
Problemi na ljubavnom planu
Cvita bi se sada mogla naći u velikim problemima na ljubavnom planu ako istina izađe na vidjelo. Nikola je i prije otvoreno rekao da mu se Johnny nimalo ne sviđa te je često iskazivao nepovjerenje prema njemu.
Sada kada je Cvita prešla granicu, Nikolina reakcija mogla bi biti nepredvidiva, a njihov brak naći će se na najvećoj kušnji do sada.
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