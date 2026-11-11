Cvita i Johnny poljubili se u polju: Je li za sve kriva droga?

Cvita se u polju našla u neočekivanoj situaciji s Johnnyjem, što bi moglo ozbiljno ugroziti njezin odnos s Nikolom

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Neočekivani poljubac u polju

Johnny i Cvita zajedno su otišli u polje, gdje su brali neobične gljive. Konzumacija tih gljiva kod oboje je izazvala neuobičajeno i euforično ponašanje, što je kulminiralo strastvenim poljupcem u potpuno nadrogiranom stanju. Cvita je tako prevarila svog supruga Nikolu. Zaneseni djelovanjem opijata, potpuno su izgubili pojam o vremenu i stvarnosti, prepustivši se trenutku koji bi mogao imati razorne posljedice za njezinu obitelj.

Igra zavođenja ili stvarni utjecaj gljiva

Ovaj događaj ostavio je mnoga pitanja otvorenima. Gledatelji se s pravom pitaju je li Johnny namjerno iskoristio branje neobičnih gljiva i cijelu situaciju kako bi napokon pridobio Cvitu za sebe.

icon-expand icon-close icon-close Johnny i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Njegovi nedavni potezi pokazuju da on točno zna što radi, pa ostaje nejasno je li poljubac bio samo nuspojava opijenosti ili pažljivo osmišljena zamka.

Problemi na ljubavnom planu