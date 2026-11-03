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Divlje pčele

Cvita i Jovan se zabavljaju u kući Runje, no uskoro ih ljubomorni Nikola prekida!

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

RTL.hr
03.11.2026 14:43

Kata i ekipa bježe iz zatvora, a Franki je noga ozlijeđena. Dok Kata pokušava na slobodu, Zora je u zlatnom kavezu. Filip je želi samo za sebe, ne želi da više radi. Ona ga obavještava da je njihova veza gotova, a on tu odluku baš i ne prihvaća najbolje.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Marino karta i ulazi u sve veće dugove, a time i probleme. Krsto i Jovan razmišljaju o njegovom poslu te odbija zanat kod Brice. Ante s obitelji šeće i sjeda u kavanu. Tereza, Domenika, Marko i Ante sjedaju na piće, a dotad Karmela i Jakov pokušavaju Ivicu smiriti i natjerati da prestane raditi probleme kako ne bi završio ponovno na liječenju.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Krneta prijavljuje bijeg zatvorenica te padne sumnja na Alda. Cvita i Jovan se zabavljaju, no prekida ih Nikola, koji je prilično ljubomoran.

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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Divlje pčele

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