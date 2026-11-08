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Divlje pčele

Cvita i Nikola napali Mirjanu i Antu zbog zloglasnog Krnete, Mirjana šuti o pravoj istini

Nakon bolnih saznanja, Nikola se vratio kući prepun bijesa, dok se Cvita gušila u suzama. Odmah su napali Mirjanu i Antu, tražeći odgovore o upravitelju zatvora koji je mučio Katarinu

RTL.hr
08.11.2026 10:00

Suočavanje s istinom

Čim su ušli u kuću, Nikola i uplakana Cvita nisu gubili vrijeme. Suočili su se s Mirjanom i Antom, a glavno pitanje bilo je znaju li za Lazara Krnetu i činjenicu da on tamo upravlja zatvorom u kojem je Katarina prolazila kroz pakao.

Bijesni Nikola sasuo im je sve u lice, optužujući ih za povezanost sa zloglasnim upraviteljem. "Onaj isti Krneta koji je radi za vas godinama, mučio ju je po vašem nalogu", vikao je, dajući do znanja da se za cijelu istinu već saznalo i da više nema prostora za laži.

Negiranje optužbi

Mirjana se odmah počela praviti glupa, vješto negirajući da je ona zaslužna za zlostavljanja nesretne Kate. Odmah je preuzela obrambeni stav, odbacujući svaku pomisao da ima veze s Krnetinim metodama. "Kako nešto tako možeš uopće pomisliti?", branila se Mirjana, pokušavajući smiriti situaciju.

Mirjana Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele
Mirjana Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

S druge strane, Ante je bio potpuno zatečen. Iskreno nije imao pojma o zlostavljanju koje se događalo iza zatvorskih zidina. "Lazar Krneta je radio za nas godinama. To je istina, a na kraju smo ga otjerali i to je sve što znam", poručio je šokirani Ante, pokušavajući oprati ruke od cijelog skandala.

Uplakana Cvita prijeti

Atmosfera je dosegla vrhunac kada se u raspravu uključila Cvita. Vidno uplakana i emotivno slomljena svime što je njezina sestra proživjela, više nije mogla trpjeti Mirjanino spletkarenje i izmotavanje.

Kada je Mirjana bahato upitala tko će to nju izbaciti iz njezine kuće, Cvita joj je kroz suze, ali iznimno oštro odgovorila. "Bolje je da te ja ne izbacujem, ili ćeš onda letjeti kroz prozor!", zaprijetila joj je Cvita, potpuno spremna obračunati se sa ženom koja im je uništila tolike živote.

Mirjana, Lazar i Katarina, Divlje pčele
Mirjana, Lazar i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Ostaje za vidjeti kako će obitelj nastaviti živjeti pod istim krovom nakon ovakvog razornog sukoba. I, ono najbitnije, hoće li se saznati da je iza svega stajala upravo Mirjana Vukas?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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