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Divlje pčele

Cvita i Nikola ponovno zaljubljeni i prepušteni jedno drugome

U moru kaosa, boli i međusobnih optužbi koje su potresale njihove obitelji, dvoje mladih ljubavnika pronašlo je put natrag jedno drugome, dokazujući da je njihova veza jača od svih prepreka

RTL.hr
24.05.2026 08:00

Dugo su Cvita i Nikola hodali po rubu, noseći teret koji bi slomio i najjače. Cvitina borba s prošlošću i unutarnjim demonima ostavila je duboke ožiljke, no rođenje sina dalo joj je novu snagu. "To mi daje nadu da ima još nekog života, kakvog takvog, u meni", priznala je u trenutku ranjivosti, otkrivajući koliko joj je teško nositi se sa svime. Njezina bol nije ostavila Nikolu ravnodušnim; naprotiv, bila je to iskra koja mu je trebala da sruši sve preostale zidove među njima.

Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Slomljene barijere i tiha obećanja u noći

"Ne znaš koliko sam se dugo molio Bogu da mi to kažeš", rekao je, pokazujući koliko mu znači njezina sreća. U tom ključnom trenutku, Nikola je dao obećanje koje nadilazi sve nesuglasice i strahove. "Kunem ti se da ću biti cijeli život uz vas. Pazit ću na vas i neće vam nikad ništa faliti. To ti obećavam", zavjetovao se, nudeći Cvite i njezinom sinu sigurno utočište u svojim rukama.

Nikola i Cvita, Divlje pčele
Nikola i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL
Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Noć koja je promijenila sve

Te su riječi bile uvod u noć koja je označila prekretnicu. Nakon dugo vremena, Cvita i Nikola ponovno su proveli noć zajedno, dopuštajući da stari plamen bukne novom snagom. Nikola, koji je priznao da više nije "mogao izdržati" i da bi "poludio" bez nje, napokon je pronašao mir u njezinom zagrljaju. Bio je to trenutak iscjeljenja, gdje su dodiri i pogledi govorili više od riječi. U tišini sobe, daleko od osuda i problema, ponovno su bili samo Cvita i Nikola - dvoje ljudi čija je ljubav preživjela i ono najgore.

Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova zora za stari plamen

Njihovo pomirenje više nije tajna. Ponovno su par, zaljubljeni i spremni suočiti se sa svime što ih čeka. Iako je Cvita priznala da je borba teška i da put pred njima neće biti lak, sada na tom putu nije sama. Nikolina nepokolebljiva podrška daje joj snagu da nastavi dalje, dok njezina novopronađena nada u život njemu daje razlog za borbu.

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