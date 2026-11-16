Povratak u mjesto donio je nove emotivne izazove za Zoru. U želji da sazna kako je njezin sin, odlučila je pitati Cvitu, no susret nije prošao onako kako se nadala.

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Pitanja o sinu

Zora je nakon dolaska potražila Cvitu kako bi saznala više o tome kako dječak napreduje, odrasta i kako provodi djetinjstvo. Iako su tenzije bile prisutne, zanimalo ju je samo jedno. Zanemarivši sve ostale probleme, Zora je izravno upitala Cvitu kako je on. Cvita joj je potvrdila da dječak vodi normalan život, umirujući njezine brige. "Dobro je, ide u školu, druži se s prijateljima, raste ki šiba", odgovorila joj je Cvita, ponosna na dječakov napredak.

Hladan tuš

Ohrabrena dobrim vijestima, Zora je upitala smije li ga napokon vidjeti. Međutim, Cvitina reakcija bila je prilično suzdržana i oprezna. Otvoreno joj je priznala da njezin dolazak možda i nije bio najbolja ideja te da bi susret s dječakom trenutno samo zakomplicirao situaciju. "Mislim da nisi trebala dolaziti", iskreno joj je poručila Cvita. Iako je Zora u tom trenutku pomislila da je Cvita izričito želi otjerati, ona joj je detaljnije pokušala objasniti svoju stranu priče.

icon-expand icon-close icon-close Cvita Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

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