Pitanja o sinu
Zora je nakon dolaska potražila Cvitu kako bi saznala više o tome kako dječak napreduje, odrasta i kako provodi djetinjstvo. Iako su tenzije bile prisutne, zanimalo ju je samo jedno. Zanemarivši sve ostale probleme, Zora je izravno upitala Cvitu kako je on.
Cvita joj je potvrdila da dječak vodi normalan život, umirujući njezine brige. "Dobro je, ide u školu, druži se s prijateljima, raste ki šiba", odgovorila joj je Cvita, ponosna na dječakov napredak.
Hladan tuš
Ohrabrena dobrim vijestima, Zora je upitala smije li ga napokon vidjeti. Međutim, Cvitina reakcija bila je prilično suzdržana i oprezna. Otvoreno joj je priznala da njezin dolazak možda i nije bio najbolja ideja te da bi susret s dječakom trenutno samo zakomplicirao situaciju.
"Mislim da nisi trebala dolaziti", iskreno joj je poručila Cvita. Iako je Zora u tom trenutku pomislila da je Cvita izričito želi otjerati, ona joj je detaljnije pokušala objasniti svoju stranu priče.
Povratak u glavni grad
Cvita je naglasila da njezina namjera nije zla, ali da mora misliti na ono što je dugoročno najpametnije za sve uključene. Objasnila je Zori da je njezin život sada na nekom drugom mjestu te da ne bi imalo smisla unositi novi nemir.
"Nije da te ne želim, nego mislim da bi bilo najbolje da se vratiš u Zagreb. Tamo si pronašla kakav-takav život", objašnjavala je Cvita, dodajući kako bi to bilo najbolje rješenje za Zoru, nju, ali ponajprije za dječaka. Suočena s takvim jasnim stavom, Zora se pomirila sa sudbinom i teška srca zaključila: "Onda ću otići, najbolje tako."
Hoće li Zora doista spakirati kofere i ostaviti sve iza sebe, tek će se vidjeti. Njezina želja da bude blizu sina morat će se suočiti sa surovom realnošću situacije u kojoj se našla.
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