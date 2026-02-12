Cvita je izabrala stranu! Obitelj Vukas ostala u šoku nakon njezine odluke

Ono što je trebalo biti miran obiteljski ručak pretvorilo se u poprište teških optužbi i emocionalnih ucjena, stavljajući Cvitu Vukas u središte sukoba koji ju je natjerao na suočavanje s teškom istinom

icon-close

Dok se obitelj Vukas okupila za stolom, napetu atmosferu 'Divljih pčela' prekinuo je dolazak Mirjane. Vidno potresena, ali i odlučna, nije gubila vrijeme. Na pitanje gdje je provela cijeli dan, odgovorila je riječima: "Išla sam se pobrinuti da ubojica moga sina ostane u zatvoru." Kad je na pitanje o kome govori hladno odgovorila "o njezinoj sestri Katarini", postalo je jasno da je uhićenje Katarine Runje postalo službeno. Mirjanine riječi odjeknule su prostorijom, pretvarajući obiteljski stol u sudnicu u kojoj je presuda već donesena, a svako suprotstavljanje smatrano izdajom.

Cvita između obiteljske odanosti i vlastite savjesti

Mirjana se nije zaustavila na objavi vijesti. Svoj pogled usmjerila je izravno na Cvitu, stavljajući je pred nemoguć izbor. "A ti Cvito, imaš li ti što za reći? Ajde, obrani svoju sestru", izazivala ju je, optužujući je šutnjom za suučesništvo. Dok su ostali članovi obitelji pokušavali smiriti situaciju, pritisak na Cvitu postajao je neizdrživ. Rastrgana između lojalnosti prema obitelji koja je slijepo vjerovala u Katarininu krivnju i vlastite sumnje u namještene dokaze, Cvita nije mogla izustiti ni riječ. Njezina šutnja i unutarnja borba kulminirale su neočekivanim činom. U trenutku kad joj je Mirjana zapriječila put riječima "Nećeš ti nigdje", Cvita je iskoristila priliku i pobjegla iz kuće. Njezin bijeg Mirjana je odmah protumačila kao potvrdu krivnje, uzvikujući za njom: "A zašto bježi? Zato što je kriva, vidili ste na svoje oči."

icon-expand Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Susret iza rešetaka i obećanje podrške

Cvitin bijeg nije bio znak slabosti, već odluke. Uputila se ravno u milicijsku postaju, gdje je u ćeliji zatekla Katarinu. U emotivnom susretu, slomljena Katarina jedva je vjerovala da je Cvita došla unatoč protivljenju obitelji. "Došli ste, ne mogu vjerovati", prošaptala je. Cvita je, međutim, bila odlučnija no ikad. Svojom posjetom jasno je pokazala na čijoj je strani, bez obzira na posljedice. "Ajde dobro, bit će sve u redu", tješila ju je, čvrsto obećavajući: "Sad sam tu i bit ću s tobom dok te ne puste." Njihov razgovor otkrio je strah, ali i tračak nade da će istina o lažnim dokazima i ulozi sumnjive gatare izaći na vidjelo. Ovim činom Cvita je možda potpisala sukob s vlastitom obitelji, ali je istovremeno pokazala da je njezina odanost pravdi i prijateljstvu jača od obiteljskih stega, ostavljajući gledatelje u neizvjesnosti oko toga kakve će posljedice njezina odluka imati na buduće događaje u Vrilu.

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Sanjom Vejnović