Divlje pčele

Cvita je nestala, a Domazet se bori za život!

Evo što će se dogoditi u novoj epizodi serije 'Divlje pčele'

03.02.2026 12:49

Domazet i Čavka se u seriji 'Divlje pčele' bore, a stvar spašava Sikirica te Čavka odlazi u pritvor. Tereza dotad proživljava veliki stres - Cvita je njezinu svečanu haljinu prolila kavom pa je hitno krenula sanirati štetu. S druge strane, Teodora i Jakov svađaju se zbog Katarine. Učitelj ne vjeruje u riječi svoje supruge i brani Katu, zbog čega je Tea sve bjesnija.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Rajka i Ivica su kod Veselinovića, koji polako shvaća da i uglađena dama ispred njega ima 'asa' u rukavu. Kata, Veljko i Željko pokušavaju spasiti Domazeta, a uskoro stiže i baba Ljuba. U isto vrijeme, Cvita spašava Terezinu haljinu pa je na djelu uhvati Mirjana. Izbije svađa između snahe i svekrve, nakon čega je Cvita nestala!

Inspektor Sikirica želi saznati što se dogodilo i zašto je Čavka pucao na Domazeta te je sumnjičav prema Anti. Vukas je bijesan na Čavku.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

