Cvita je spremna raskrinkati Mirjanu i Domazeta, a Lucu čeka neugodno iznenađenje

Cvita nije oduševljena Katarininom odlukom o vjenčanju s Domazetom u seriji 'Divlje pčele' pa joj se odluči suprotstaviti, no njezin je odgovor itekako iznenadi. U isto vrijeme prati svaki Mirjanin korak ne bi li je uhvatila na djelu.

Šušnjara se sve teže nosi s očinskim dužnostima, a Lucina blizina sve ga više buni – rađaju li se neki novi osjećaji?

Krsto je odlučan u namjeri da ponovno osvoji Lucu i vraća se u njihov dom kao da je sve u redu, što nju potpuno izbaci iz takta.