Divlje pčele

Cvita je u šoku! Doznaje da je Zora trudna, dok se obitelj sprema na novi udarac

Cvita saznaje za trudnoću najmlađe Zore, no istina koja se krije iza te vijesti daleko je složenija i opasnija nego što itko može zamisliti

02.03.2026 21:05

Napetost koja je danima tinjala između sestara eskalirala je tijekom naizgled običnog razgovora. U jeku rasprave o nedavnom sukobu s Markom Vukasom, koji je širio gnjusne laži o Zori, Kate je u pokušaju da obrani sestrinu čast nesmotreno izgovorila rečenicu koja je promijenila sve. Braneći Zorinu burnu reakciju, spomenula je njezino "stanje", što je odmah upalilo alarme kod Cvite u seriji 'Divlje pčele'.

"U kojem stanju?", upitala je Cvita, osjećajući da se iza Katinog oklijevanja krije nešto veliko. Pritisnuta pitanjima, Kate više nije mogla skrivati istinu. "Plašite me, što je bilo? Kakvo stanje?", inzistirala je Cvita, ne sluteći da će odgovor koji slijedi otvoriti Pandorinu kutiju boli i obmane. Priznanje da je Zora trudna odjeknulo je prostorijom, ostavivši Cvitu u šoku, suočenu s vijesti koju je najmanje očekivala. U tom trenutku, Cvitina briga bila je usmjerena isključivo na sestru, nesvjesna da je upravo ona najveća žrtva u ovoj mreži laži.

Zora, Divlje pčele
Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora nosi dijete Cvitinog muža

Ono što Cvita ne zna, a što cijeloj situaciji daje notu tragične ironije, jest činjenica da Zora nosi dijete njezinog supruga, Nikole. Dok se cijelo mjesto bavi lažima Marka Vukasa, a obitelj pokušava zaštititi Zorinu čast, prava istina ostaje skrivena u Zorinom strahu i šutnji. Trudnoća nije posljedica navodne afere s Markom, već razorne izdaje koja se dogodila unutar samog srca obitelji.

Ovo saznanje stavlja Cvitu u nezamislivo težak položaj. Dok ona vjeruje da pomaže sestri koja je prošla kroz traumu, zapravo se nesvjesno suočava s dokazom suprugove nevjere. Svaka njezina riječ podrške Zori, svaki pokušaj da je zaštiti od osude okoline, postaje bolni podsjetnik na laž u kojoj živi. Pitanje koje se nameće nije samo kako će Zora preživjeti sramotu, već kako će Cvita reagirati kada sazna da je otac djeteta muškarac s kojim dijeli život.

Cvita i Zora, Divlje pčele
Cvita i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Budućnost pod velom neizvjesnosti

Vijest o trudnoći sada prijeti postati javni skandal. Zbog Markovih laži, svi će pretpostaviti da je upravo on otac, što Zoru stavlja u poziciju žrtve, ali istovremeno i mete ogovaranja. Obitelj se sada nalazi pred zidom: priznati trudnoću i suočiti se s posljedicama ili nastaviti skrivati tajnu koja svakim danom postaje sve teža.

Za Cvitu, ovo je tek početak bolnog puta. Njezina reakcija na vijest o trudnoći bit će ključna za budućnost obiteljskih odnosa. Hoće li njezina sestrinska ljubav biti dovoljno jaka da prebrodi skandal koji slijedi? I što je još važnije, što će se dogoditi kada se klupko laži napokon odmota i kada shvati da je izdaja došla od onih kojima je najviše vjerovala? Odgovori na ta pitanja odredit će sudbinu ne samo Zore i njezinog djeteta, već i čitave obitelji koja se našla na rubu propasti.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

